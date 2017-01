„Die Ballverluste haben uns gekillt“

Andrea Baden (am Ball, gegen Jennifer Schlott) feierte ihre Saisonpremiere und stand gleich zwölf Minuten auf dem Feld. - Foto: Freese

Scheeßel - Andrea Baden ist wieder da: Das Eigengewächs der Avides Hurricanes, das mehrere Monate beruflich in Chile verbracht hatte, stand gegen die BG Donau-Ries erstmals in dieser Saison für den Basketball-Bundesligisten auf dem Feld und holte in zwölf eingesetzten Minuten zwei Rebounds und zwei Steals.

Ihr Comeback hatten Sie sich sicher anders vorgestellt. Was lief da schief?

Andrea Baden: Ich weiß auch nicht, wie wir das noch vergeben konnten. Da fehlen mir die Worte. Das ist richtig bitter gegen einen direkten Konkurrenten. Wir haben in der Kabine schon gesagt: Assists, Rebounds – überall waren wir besser, aber die fünf Ballverluste im letzten Viertel, die haben uns gekillt. Das darf uns in so einer entscheidenden Phase nicht passieren.

War das Team angesichts des Drucks zu nervös?

Baden: Natürlich waren alle aufgeregt, jeder wusste, um was es geht. Jetzt müssen wir aber nach vorne schauen und positiv bleiben.

Und wie haben Sie selbst Ihr erstes Spiel seit mehr als neun Monaten erlebt?

Baden: Das Team hat mich gut integriert, und ich bin froh, wenn ich helfen kann. In der Offense könnte ich mir aber noch mehr zutrauen. - maf