Neue Rolle für Andrea Baden bei den Hurricanes

Von: Matthias Freese

Andrea Baden muss die Vierer-Position übernehmen. © -

Als „Bonusspiel“ bezeichnet Christian Greve die Pokalpartie der Hurricanes gegen Lichterfelde. Das hängt auch mit der personellen Situation zusammen.

Rotenburg – Aufgrund der angespannten personellen Lage ist bei den Zweitliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes Flexibilität nötig. Insbesondere Andrea Baden muss sich in der Zweitrundenpartie des DBBL-Pokals am Sonntag um 15 Uhr (Pestalozzihalle) gegen den Aufsteiger TuS Lichterfelde auf eine neue Rolle einstellen.

Die 26-Jährige ist im Team eigentlich als Shooting Guard und Small Forward eingeplant, also auf den Positionen zwei und drei. Doch nach den Ausfällen der Flügelspielerinnen Leonie Rosemeyer und Michelle Schischkov (Knieverletzungen) wird die 26-Jährige „auch mal auf der Vier“, also als Power Forward, ihre Dynamik einbringen müssen, wie Coach Christian Greve verrät. Schon nach den Ausfällen von Schischkov und Rosemeyer hatte Baden diesen Part gegen Eintracht Braunschweig phasenweise übernommen. Einzige reguläre Flügelspielerin ist momentan Ay´Anna Bey, da Hannah Pakulat noch aus gesundheitlichen Gründen ausfällt.

Zimmermann und Vatthauer im Berliner Kader

„Wir haben Bock, aber für uns ist es ein Bonusspiel – gerade in unserer Konstellation“, sagt Greve zum Stellenwert des Pokals. Vielmehr gehe es darum, sich gegen Lichterfelde „einzuspielen“, denn bereits eine Woche später reisen die Hurricanes in der Liga zu den Berlinerinnen, die mit drei knappen Niederlagen in den Punktspielen sieglos sind. Zum Lichterfelder Kader gehören mit Fee Zimmermann und Lea Vatthauer auch zwei ehemalige Hurricanes-Spielerinnen. Zum Einsatz sind sie bisher aber noch nicht gekommen.