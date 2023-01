Der Primus ist pleite: Insolvenz im Damen-Basketball – wie die Hurricanes es sehen

Von: Matthias Freese

Teilen

In Rotenburg und Scheeßel (unser Bild) flutscht der Ball weiter durch das Netz, aber die Bundesliga der Damen spielt die Saison mit zehn Teams zu Ende, nachdem gegen die Rheinland Lions ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. © Freese

In der Basketball-Bundesliga der Damen hat ausgerechnet der Spitzenreiter Insolvenz angemeldet. Kritik gibt es auch vonseiten der Avides Hurricanes.

Rotenburg – Schweigen. Auf der Website der Rheinland Lions – kein Wort dazu. Dabei ist der bisherige Spitzenreiter der 1. Bundesliga der Damen quasi über Nacht verschwunden. Er hat den Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt und einen Aufschrei in der Basketballszene ausgelöst. Der Primus ist pleite! Das Amtsgericht Köln hat ein Insolvenzverfahren gegen die Trägergesellschaft TRB Team Rheinland Betriebs UG eröffnet – „wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung“. Ein Vorgang, der hohe Wellen schlägt und auch beim Zweitligisten Avides Hurricanes für Verwunderung sorgt. Vorstand Utz Bührmann äußert sich kritisch: „Das sagt schon was aus – dass man mit Geld viel erreichen kann, aber ohne auch schnell in die Pleite rutscht.“

Zwei Buchstaben sind es, die Bührmann nachdenklich stimmen: UG. Im Falle des aktuellen deutschen Vizemeisters hält nämlich nicht der Verein – dahinter verbirgt sich die SG Bergische Löwen mit ihren Stammclubs TV Bensberg, TV Herkenrath und TV Hoffnungsthal – die Lizenz, sondern eben die Team Rheinland Betriebs UG, also eine haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft. Sie ist eine Sonderform der GmbH, mit dem Unterschied, dass die Gesellschafter nicht mit ihrem Privatvermögen haften, vergleichbar mit einer britischen Limited. „Ich finde, das ist gefährlich, einer UG eine Lizenz zu geben. Da steckt nichts hinter, das hat keine Substanz“, sagt Bührmann und hält es für den „falschen Ansatz für eine seriöse Finanzierung.“ Aus eigener Erfahrung im deutschen Oberhaus weiß Bührmann, wie kostspielig die Teilnahme am Spielbetrieb dort ist. „Wenn dann aber Lizenzinhaber nicht mal mehr Vereine sein müssen, finde ich das irritierend. Kein Kapital, keine Sicherheit, keine Haftung! Das ist für die anderen ordentlich und solide geführten Vereine natürlich auch immer ein Wettbewerbsnachteil. Am Ende steht dann keiner gerade für die Verluste. Und das Geld ist auch noch weg.“

Lizenz für eine Unternehmergesellschaft ‒ „das hat keine Substanz“

Der Lizenzligaausschuss der Deutschen Basketball-Bundesligen, dem Andreas Wagner, Heinz Schoenwolf und DBBL-Geschäftsführer Philipp Reuner angehören, hatte offensichtlich kein Problem mit der UG der Lions. Bei seiner Pressemitteilung zum Aus gab sich der Verndband jedoch bedeckt-wortkarg. Sechs Zeilen – das ist es. Zu entnehmen ist ihnen, dass die Spiele annulliert werden, die Mannschaft aus der Tabelle gestrichen wird und als Absteiger feststeht. Nicht ausgeschlossen also, dass die Rheinland Lions wie vor ihrem Aufstieg vor knapp zwei Jahren wieder in der zweiten Liga auf die Hurricanes treffen – trotz Insolvenz.

Ende Oktober hatte die 2020 mit einem Stammkapital von 500 Euro gegründete TRB, mittlerweile vertreten durch Martin Spicker als Geschäftsführer, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Noch am 1. Januar – ausgerechnet am Tag, als das Amtsgericht das Insolvenzverfahren eröffnete – verkündete der Verein auf seiner Facebook-Seite, dass die Finanzierung bis Saisonende gesichert sei und sprach von einem „Sportwunder“. Dort teilten die Rheinland Lions auch mit, dass im Herbst fest eingeplante Sponsoren abgesprungen seien. Durch Restrukturierungen und Akquise von neuen Gönnern und Sponsoren sei jedoch der Spielbetrieb bis zum Ende der Saison abgesichert.

Den Hurricanes würde so etwas nicht passieren

Sechs Tage später war davon nicht mehr die Rede. „Das ist ja leider auch nicht die erste Insolvenz in der DBBL“, weiß Utz Bührmann. Er selbst kann einen solchen Fall für seine Hurricanes übrigens ausschließen. „Das kann bei uns nicht passieren. Wir würden so etwas nie tun“, lehnt er eine Unternehmergesellschaft ab. „Ich halte diese Rechtsform für nicht seriös. Dieser Gefahr wollen wir uns nicht aussetzen. Wir gucken, bevor es losgeht, ob wir alles gedeckelt haben. Wir sind unseren Vereinen und Mitgliedern verpflichtet, sorgfältig mit dem Geld umzugehen. Entweder können wir es zahlen oder nicht – und wenn nicht, lassen wir es lieber.“

Spielverlegung bei den Hurricanes Vom Rückzug der Rheinland Lions aus der 1. Basketball-Bundesliga sind auch die Avides Hurricanes eine Klasse tiefer schon in dieser Saison direkt betroffen. Denn: Der Zweitliga-Zweite VfL Bochum hat dadurch das noch ausstehende Pokalspiel gegen die Rheinland Lions kampflos gewonnen und zieht damit ins Top-4-Turnier ein. Das aber steigt zeitgleich mit dem Punktspiel am 18. März bei den Hurricanes. „Durch den Rückzug der Lions müssen wir nun unser Heimspiel gegen Bochum verlegen“, berichtet Vorstand Utz Bührmann. Diese Information erhielt er am Mittwoch, einen Termin gibt es noch nicht.