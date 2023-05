Hurricanes rauschen mit starker Ay´Anna Bey ins Finale

Von: Matthias Freese

Teilen

Finale! Die Basketballerinnen der Avides Hurricanes stehen nach dem 92:67 gegen den VfL Bochum im Endspiel um die Zweitliga-Meisterschaft.

Rotenburg – Als der Abpfiff nur noch einen Augenblick entfernt war, postierte sich Christian Greve vor seiner Auswechselbank, auf der keine Spielerin mehr saß, weil alle nur noch standen. Der Coach ging leicht in die Knie und breitete die Arme ähnlich wie ein Startmarshall aus, dann machte er den Weg frei – der Jubel und Sturmlauf aufs Feld konnte starten! Die Avides Hurricanes hatten es tatsächlich geschafft und mit einem 92:67 (47:40)-Heimsieg gegen die „Astroladies“ des VfL Bochum auch das zweite Play-off-Halbfinalspiel klar für sich entschieden. Damit richten sie am Sonntag in Scheeßel das Endspiel um die Zweitliga-Meisterschaft aus und haben sich bereits sportlich für das Oberhaus qualifiziert – wenn sie denn überhaupt aufsteigen wollen.

„Wir sind einfach ein geiles Team“, stellte Flügelspielerin Hannah Pakulat fest. „Ein tolles Team mit unterschiedlichen Stärken. Jetzt wollen wir auch Meister werden, das ist unser großes Ziel.“ Mitspielerin Janina Schinkel fand es „mega“ und dachte dabei an die Kulisse. Rund 400 Zuschauern sorgten in der Pestalozzihalle für Stimmung und bekamen ein enorm intensives und hochklassiges Spiel von beiden Teams geboten. „Es ist auch geil, auswärts alle gegen sich zu haben. Aber es ist noch mal viel cooler, die eigenen Fans im Rücken zu haben“, fand Schinkel. „Das trägt einen“, bestätigte Pakulat.

Dennoch war es lange Zeit, fast drei Viertel, ein ausgeglichenes Match. Erst als Schinkel mit einem Dreier zum 69:50 die ersten Punkte im letzten Durchgang erzielte (32.), schien der Widerstand der Bochumerinnen endgültig gebrochen. „So fünf Minuten vor Schluss waren wir mit über 20 vorne“, dachte Coach Christian Greve an den Zeitpunkt, als er sich sicher war, dass nichts mehr passieren würde. „Da rechnet man dann ein bisschen, da kommt der Mathematiker durch.“

Die Hurricanes hatten allerdings einige Minuten gebraucht, um sich dem Druck, den Bochum von Beginn an ausübte, zu erwehren. Die Gäste betrieben einen hohen physischen Aufwand, allerdings auch auf Kosten vieler Fouls – so kassierte die Kanadierin Keylyn Filewich bereits im ersten Viertel drei Fouls. „Wir wussten immer, da kommt Widerstand“, meinte Greve und ergänzte: „Wir konnten zu Anfang ja keine Fouls kriegen, weil wir nicht verteidigt haben.“ Das sollte sich spürbar bessern. Shannon Ryan erzielte beim 17:16 die erste Führung der Hurricanes (7.). „Das konnten sie nicht durchhalten“, meinte Pakulat mit Blick auf Bochums Intensität. Dennoch wechselte die Führung bis zur Pause mehrmals und auch Pakulat war nach nicht einmal einer Viertelstunde mit drei Fouls belastet.

Opladen oder Göttingen ‒ das Warten auf den Finalgegner

Rotenburg – In der zweiten Halbfinal-Paarung der Play-offs ist der BG 74 Göttingen eine dicke Überraschung gelungen. Die Basketballerinnen aus Südniedersachsen, nach der Hauptrunde nur als Siebter qualifiziert, bezwangen in eigener Halle den Tabellenführer der Nordstaffel und Top-Favoriten BBZ Opladen mit 68:51 und haben damit ein drittes Spiel erzwungen, in dem der Finalteilnehmer und zweite sportliche Aufsteiger in die 1. Basketball-Bundesliga der Damen neben den Avides Hurricanes ermittelt wird. Es findet am Freitag in Opladen statt.



„Damit spielen wir am Sonntag gegen ein unausgeruhtes Team“, weiß Hurricanes-Coach Christian Greve. Allerdings kann er seine Mannschaft insofern nicht so leicht und schon gar nicht speziell auf den Gegner vorbereiten, weil der zweite Finalist ja keine 48 Stunden vor dem Endspiel am Sonntag um 16 Uhr in Scheeßel erst feststeht. „Wir konzentrieren uns also auf uns“, sagt Greve. Übrigens wird das Finale, im Gegensatz zu den vorherigen Runden weder in Hin- und Rückspiel noch im „Best-of-three“-Modus ausgetragen. Es ist allein dieses Spiel in Scheeßel, das über den Titel entscheidet.



Die Hurricanes-Flügelspielerin Hannah Pakulat hätte nichts gegen ein Aufeinandertreffen mit Opladen. Das Hinspiel der Hauptrunde war damals mit 20:0 für ihr Team gewertet worden, weil Opladen aufgrund eines Staus nicht angereist, sondern umgekehrt war. „Der Ausgang könnte gerne gleich sein – zumindest von der Differenz her“, meint Pakulat. Schließlich wollen die Hurricanes gerne noch mal Revanche für die 57:83-Niederlage im Rückspiel im Stadtteil Leverkusens nehmen.

Opladen hatte sich im Winter aus der „Insolvenzmasse“ des Erstligisten Rheinland Lions verstärkt, war das dominierende Team in der Nordstaffel und ist der einzige Club, der öffentlich den Aufstieg zum Ziel deklariert hat. Umso überraschender kam da jetzt der Ausrutscher in Göttingen.