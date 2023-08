Hurricanes: Melda Tölle fällt der Abschied schwer

Von: Matthias Freese

Teilen

Mit Zug zum Korb: Melda Tölle (r.) im Play-off-Spiel gegen die Qool Sharks Würzburg. © Freese

Melda Tölle gehörte mit ihren 21 Jahren zu den Spielerinnen, die den Hurricanes mit am längsten die Treue hielten. Nun hat sie den Verein verlassen.

Scheeßel – Eine Rückkehr will Melda Tölle nicht ausschließen. „Absolut nicht!“, betont die 21-Jährige, sagt aber auch: „Leider ist das Kapitel Scheeßel vorerst geschlossen.“ Die Guardspielerin der Avides Hurricanes hat sich aufgrund ihres Umzugs nach Hannover von den Zweitliga-Basketballerinnen verabschiedet. Bereits in dieser Woche schnuppert sie bei ihrem vermeintlich neuen Club rein und trainiert beim TK Hannover II aus der 1. Regionalliga mit. „Ich bin echt ein bisschen aufgeregt und hoffe, dass das Team cool ist“, gesteht die Buchholzerin.

Für Melda Tölle ist es der erste Wechsel nach rund zehn Jahren bei den Hurricanes. Sie war seinerzeit zusammen mit Lotta Stach und Nike Fortmann von den Wild Girls gekommen und schaffte bereits 2014 den Sprung in die Landesauswahl. Sie rückte mit 14 Jahren in den Trainingskader der ersten Damen auf, spielte in der U 17-Bundesliga und gehörte als 15-Jährige ab der Saison 2017/2018 fest zum Zweitliga-Team, das kurz zuvor aus dem Oberhaus abgestiegen war. Da sie zudem für die Zweite auflief, „hatte ich teilweise drei Spiele am Wochenende, was nicht gerade ohne war. Das war eine harte Belastung, da hat sich der Körper ja auch gemeldet“, blickt sie zurück.

Aus den Anfängen: 2014 präsentiert Melda Tölle die Einladung zur Landesauswahl. © Treblin

Die Studentin denkt vor allem an ihren Kreuzbandriss Ende 2018. Zuletzt riss sie sich im Herbst 2022 die Außenbänder und kehrte im Januar pünktlich für den Saisonendspurt zurück. Trotzdem würde sie wohl alles wieder so machen. Fast zumindest: „Vielleicht hätte ich in meiner Jugend ein paar Mal mehr auf meinen Körper hören sollen, um auch mal eine Regeneration einzulegen. Ich bin ja selbst mit Fieber zum Training gegangen.“

Auch in der Nachwuchsbundesliga (hier 2017) spielte Melda Tölle. © Freese

Mit der Wahl ihres Studiums blieb sich Tölle treu. Sport und Biologie auf Lehramt sind es geworden. Momentan ist sie aber bei der Familie zu Hause – Semesterferien. Genug zu tun hat sie trotzdem. „Ich lerne für Prüfungen und kellnere.“ Vier Semester hat Tölle inzwischen rum, zunächst in Vechta, wobei sie stets aus Buchholz in der Nordheide zur Universität gependelt ist. Dadurch, dass sie nicht vor Ort gewohnt habe, sei sie dort aber nie richtig angekommen. Und da der Studiengang in Vechta nicht auf Gymnasiallehrer ausgerichtet ist, folgte der Wechsel in die Landeshauptstadt. „Ich wollte auch mal das Studentenleben kennenlernen und die vier Wände zu Hause verlassen“, gesteht Tölle und lacht. Nun wohnt sie in einer Zweier-WG – „super entspannt“ – und läuft zehn Minuten zur Uni. Zum Training der Hurricanes wären es aufgrund der schlechten Verbindung mit dem Zug pro Strecke allerdings fast drei Stunden gewesen. „Das ist nicht möglich“, findet Tölle. Deshalb schlug sie das Angebot von Coach Christian Greve aus, nur zweimal die Woche zu trainieren.

Yeah! Die jüngste Zweitliga-Meisterschaft mit den Hurricanes ist der sportlich größte Erfolg für Melda Tölle. © Freese

Bei den Hurricanes erlebte die 1,65 Meter große Aufbauspielerin dank des Zweitliga-Titels den perfekten Abschluss: „Ein unglaublicher Moment. Ich habe beim Finale noch nie so viel geweint. Der Titel hat mir aber auch bei meiner Entscheidung geholfen, denn einen geileren Abgang konnte ich mir nicht wünschen.“ Vermissen wird Tölle die Hurricanes trotzdem, „vor allem die Stimmung in der Halle, die Fans, das Team und den Trainer. Das werde ich erst realisieren, wenn ich in einer fremden Halle spiele“, vermutet sie. Schließlich sei ihr „das Team extrem ans Herz gewachsen und ich habe mir im Laufe der Jahre meinen Platz erarbeitet. Es ist schon schade, den jetzt aufzugeben.“ Coach Greve hat bereits erklärt, dass er Melda Tölle eine Tür offen hält. Und sie selbst verspricht zumindest: „Ich werde mich ab und zu blicken lassen.“