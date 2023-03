Hurricanes: Bey mindestens zwei Wochen raus

Von: Hendrik Denkmann

Ay`Anna Bey fehlt den Hurricanes aufgrund eines Bänderrisses. © Denkmann

Ay´Anna Bey wird den Avides Hurricanes auch im Heimspiel gegen Marburgs Talentschmiede fehlen. Dafür ist eine andere Spielerin wieder dabei.

Scheeßel – Jetzt haben die Avides Hurricanes Gewissheit. Ay´Anna Bey hat gegen den TuS Lichterfelde einen Bänderriss erlitten. Der für diese Woche geplante MRT-Termin sei nicht mehr benötigt worden, erklärt Christian Greve: „Wir brauchten keine weitere Diagnose.“ Der Trainer der Zweitliga-Basketballerinnen rechnet zunächst mit einer Ausfallzeit von zwei Wochen.

Dann werde man die Lage neu bewerten. Damit fehlt die US-Amerikanerin mindestens am Samstag (18.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Young Dolphins Marburg in der Pestalozzihalle und kommende Woche im Auswärtsspiel bei den Bender Baskets Grünberg.

Marburg im Aufwind

Das 77:73 in Bad Homburg habe dem Team „auf jeden Fall“ gutgetan, meint Greve: „Gerade in der kompletten Machart, dass wir erst zurücklagen und eine Phase hatten, in der wir nicht gut waren, es dann aber in der zweiten Hälfte viel besser machen. Das passt, was die Moral angeht.“

Aber auch die Gäste kommen mit Aufwind nach Rotenburg. Zuletzt gewann Marburg gegen Neuss und gegen den Tabellenzweiten Chemnitz. Was er für ein Team erwarte? „Das müssen wir abwarten. Sie können davon leben, dass Spielerinnen aus der Ersten mit auflaufen oder eben nicht“, weiß Greve, der auf denselben Kader wie gegen Bad Homburg zurückgreifen kann. Hinzu kommt Anna Lena Skeib, die zuletzt krank ausfiel.