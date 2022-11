Nun fehlt auch Hurricanes-Kapitänin Mankertz mindestens sechs Wochen

Von: Matthias Freese

Auf Pia Mankertz (l.) müssen die Hurricanes aktuell verzichten, Janina Schinkel (r.) dürfte mehr Spielzeit erhalten. © Freese

Die Sorgen reißen einfach nicht ab. Nun fallen bei den Avides Hurricanes auch Hannah Pakulat und Pia Mankertz aus ‒ die Kapitänin sogar länger.

Scheeßel – Christian Greve fühlte sich bereits an die Spielserie vor zehn Jahren erinnert. „Das ist eine Seuchensaison“, hatte der Coach der Avides Hurricanes angesichts der zahlreichen Verletzten damals, noch zu Erstliga-Zeiten, gestöhnt. Er könnte diesen Satz jetzt wiederholen, macht es aber nicht, sondern bemerkt stattdessen: „Da ist gerade der Wurm drin.“

Im Heimspiel gegen die Bender Baskets Grünberg (Samstag, 18.30 Uhr, Scheeßel) kommen zwei Routiniers zu der ohnehin schon langen Ausfallliste des Basketball-Zweitligisten hinzu – „Energizer“ Hannah Pakulat aufgrund einer Gehirnerschütterung, Kapitänin Pia Mankertz mit einem Schienbeinkopfbruch.

Auch „Energizer“ Hannah Pakulat fällt aus. © Freese

Beide Stammkräfte waren in der Partie bei den Young Dolphins Marburg jeweils „Opfer“ eines Zusammenstoßes geworden. Im bisherigen Saisonverlauf hatten sich bereits Michelle Schischkov (Kreuzbandriss) und Melda Tölle (Bänderriss) verletzt. Zudem fehlt Carolin Knittler (Knorpelschaden am Sprunggelenk), während Pakulat bereits die ersten vier Spiele krank verpasst hatte und auch Leonie Rosemeyer immer wieder mal Knieprobleme hat. Greve hatte deshalb vor wenigen Wochen Anna Gerken, Anna Lena Skeib und Janina Schinkel in den Kader geholt.

Pokalspiel gegen Keltern am WM-Finaltag Jetzt steht der Termin für die Achtelfinalpartie des DBBL-Pokals zwischen den Zweitliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes und Erstliga-Schwergewicht Rutronik Stars Keltern: Am 18. Dezember, dem Tag des Fußball-WM-Finales, steigt das Spiel um 16 Uhr in der Rotenburger Pestalozzihalle, wie Hurricanes-Vorstand Utz Bührmann mitteilt. „Viele unserer Vorschläge scheiterten am Rahmenterminplan der DBBL oder den internationalen Verpflichtungen von Keltern. Auch unsere Amerikanerinnen mussten ihre Flüge und ihren Urlaub deswegen umplanen“, erklärt Bührmann.

Für Pia Mankertz ist das Kalenderjahr definitiv gelaufen. „Eine OP ist nicht nötig – zum Glück“, berichtet die Kapitänin, nachdem sie am Mittwoch in Hamburg beim Orthopäden war. „Keine OP, das ist super. Trotzdem sind sechs bis acht Wochen natürlich lang …“, findet die 32-Jährige, die damit auch die Punktspiele gegen die Spitzenteams VfL Bochum und BG 74 Göttingen sowie das Pokalspiel gegen Erstligist Rutronik Stars Keltern verpasst. Frühestens am 8. Januar im Rückspiel in Göttingen dürfte Mankertz – einen optimalen Heilungsverlauf vorausgesetzt – zurückkehren.

Suckstorff in der Rolle als Stamm-Pointguard

Das Spielsystem will Greve deshalb nicht anpassen, „aber die Rotation ändert sich natürlich. Da werden wir am Wochenende sehen, wie es funktioniert.“ Der Part des Stamm-Pointguards wird Anna Suckstorff übernehmen, zumal auch Melda Tölle noch fehlt. Gegen Marburg klappte es zumindest gut. Als Back-up-Lösung hat Greve noch Janina Schinkel, Andrea Baden und Cecilia Bötjer im Blick.

Vor allem aber gilt es im Duell der Tabellennachbarn, die Kreise von Grünbergs Centerin Olivia Nash zu stören. Die Amerikanerin hatte gegen Marburg kürzlich 40 Punkte erzielt. Zuletzt feierte Grünberg den dritten Sieg in Folge und brachte Bochum die erste Niederlage in dieser Saison bei.