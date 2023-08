Luise Linke kommt mit dem Titel zu den Hurricanes

Von: Matthias Freese

Eine B-Europameisterin für die Hurricanes: Luise Linke (am Ball) verstärkt das Greve-Team in der neuen Saison. © DBB/Risto Bozovic

Der Zweitliga-Kader der Avides Hurricanes erhält noch eine Verstärkung: Luise Linke (15) kommt mit dem gerade errungenen Titel des B-Europameisters.

Scheeßel – Erst vor wenigen Tagen ist Luise Linke mit ihrem bisher größten Erfolg auf dem Basketball-Court aus Montenegro zurückgekehrt. Mit der U 16-Nationalmannschaft wurde sie nach einem 65:57-Finalsieg gegen den Gastgeber B-Europameisterin und hatte damit großen Anteil daran, dass Deutschland wieder in die A-Division aufsteigt. Nun wagt die 15-jährige Guard- und Flügelspielerin den nächsten Karriereschritt und wechselt zur neuen Saison zu den Avides Hurricanes, dem amtierenden Zweitliga-Meister. Linke folgt damit Paula Huber-Saffer, die – wie berichtet – ebenfalls vom SC Rist Wedel zum Team von Coach Christian Greve stößt.

Beide Talente erhalten bei den Hurricanes ein Zweitspielrecht und laufen zusätzlich noch für den Ahrensburger TSV in der 1. Regionalliga auf – ebenso wie auch Jillian Schwarz. „Das geht aktuell alles sehr schnell“, gesteht Greve und betont: „Der Wechsel ist eigeninitiativ gekommen.“ Luise Linke hatte bereits Anfang der Ferien zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Lotta ein Probetraining bei den Hurricanes absolviert und sich nun für den Zweitligisten und eben für Ahrensburg entschieden. Gleichzeitig verlässt sie damit auch das WNBL-Team des SC Rist Wedel, mit dem sie zweimal das Viertelfinale erreicht hatte. Zudem war sie im Wedeler Regionalliga-Team Stammkraft und kam auf 10,2 Punkte pro Spiel. Auch in der deutschen U 16 gehörte Linke bei der B-EM zu den Leistungsträgerinnen und erzielte in sieben Partien im Schnitt 6,3 Punkte und 7,4 Rebounds. Beim Deutschen Basketball-Bund wird sie als Pointguard geführt, Greve plant die Hamburgerin, die die Eliteschule des Sports „Alter Teichweg“ besucht, jedoch eher als Flügelspielerin ein.

Greve plant mit Knittler und nimmt Sablotzke und Spilles in den Trainingskader

„Sie wird frühestens in zwei Wochen ins Training einsteigen und macht nach der EM jetzt eine Pause, damit es von der Belastung her passt. Und dann spielt sie mit der U 17 auch noch die 3x3-EM“, erzählt Greve, der sich mit seinem Ahrenburger Trainer-Kollegen Sebastian Eickhoff mehrfach ausgetauscht und geeinigt hat. „Das muss man Ahrensburg hoch anrechnen“, betont Greve. Am Mittwoch kam das endgültige Okay. Da auch Anna Suckstorff und Leonie Rosemeyer aus Hamburg anreisen, kann Luise Linke bei ihnen quasi ins Auto springen.

„Wir haben jetzt ein Set-up, durch das wir sehr variabel sind“, zählt Greve 15 Spielerinnen in seinem Kader. Auch mit Carolin Knittler plant er nach dessen langwieriger Fuß- und Knieverletzung wieder. Hinzu gesellen sich zwei weitere Spielerinnen für den Trainingskader: Der 16-jährige Guard Rieke Sablotzke ist ein Eigengewächs, die 22-jährige Flügelspielerin Luca Spilles kommt wiederum aus Rheinland-Pfalz und war für den BBC Linz aktiv. „Sie ist in die Nähe von Bremen gezogen und ist sehr ehrgeizig. Es ist vorgesehen, dass sie in der zweiten Damen spielt“, verrät Greve. Und er betont: „Jetzt ist die Planung zumindest erst mal abgeschlossen.“ Erst mal? „Manchmal sprechen mich ja noch Leute an“, ergänzt der Coach und schließt damit kategorisch nichts aus.