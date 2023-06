Hurricanes: Auch Suckstorff, Schischkov, Schinkel, Gerken und Skeib verlängern

Von: Matthias Freese

Teilen

Bleibt: Anna Suckstorff. © Freese

Beim amtierenden Zweitliga-Meister ist die Personalplanung weit vorangeschritten: Bereits zehn Spielerinnen haben bei den Avides Hurricanes zugesagt.

Scheeßel – So wie es aussieht, kann sich Christian Greve in diesem Sommer mal eine Auszeit vom Basketball gönnen. Der Coach der Avides Hurricanes hat einen Großteil seines Zweitliga-Kaders für die kommende Saison beisammen. Insgesamt zehn Spielerinnen zählt er mittlerweile, nachdem auch Anna Suckstorff, Michelle Schischkov und Janina Schinkel sowie die beiden Talente Anna Gerken und Anna Lena Skeib ihre Zusage gegeben haben. Im Fall der US-Amerikanerin Ay´Anna Bey bahnt sich indes eine Trennung an, Ersatz sei aber bereits in Sicht, wie Greve berichtet. Sophie von Ass verlässt die Hurricanes, weil sie nach dem Ende ihres Studiums umzieht.

Kehrt nicht zu den Hurricanes zurück: Ay´Anna Bey. © Freese

„Wir hätten Ay´Anna gerne weiterverpflichtet“, betont Greve. Allerdings hätten die Hurricanes ihr nur reduzierte Bezüge anbieten können. Das wiederum hängt damit zusammen, dass der umworbenen Top-Scorerin Shannon Ryan ein verbessertes Angebot vom Verein vorgelegt wurde, was die Centerin – wie berichtet – angenommen hat. „Wir haben beide Angebote angepasst. Für Shannon nach oben, für Ay´Anna nach unten“, bestätigt Vorstand Utz Bührmann. Und Greve beteuert: „Das ist keine Entscheidung gegen sie, sondern eine der Finanzen.“ Der Coach steht aber auch bereits „kurz vor dem Abschluss mit einer Alternative“, die als große Flügelspielerin auch auf der Fünf aushelfen kann.

Bleibt: Janina Schinkel. © Freese

Sollte das klappen, wäre der amtierende Zweitliga-Meister bereits gut aufgestellt, denn mit Anna Suckstorff steht auch eine wichtige Guardspielerin neben Kapitänin Pia Mankertz weiter zur Verfügung. „Ich arbeite super gerne mit ihr zusammen, sie ist wissbegierig und ehrgeizig“, sagt Greve über die 21-Jährige, die in Hamburg eine Ausbildung absolviert. Die Zusage von Janina Schinkel, die nach einer Auszeit noch in der Hinrunde wieder eingestiegen war, war eine „schnelle Sache. Bei ihr weiß man, was man kriegt, wenn man sie aufs Feld schickt“, lobt Greve die 23-jährige Guardspielerin.

Bleibt: Anna Lena Skeib. © -

Michelle Schischkov startet quasi neu, nachdem sie sich gleich zu Beginn der Saison einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. „Sie trainiert aber schon wieder voll mit“, berichtet Greve und ist überzeugt, dass die 20-jährige Flügelspielerin, die wahrscheinlich in Hamburg ein Studium beginnen wird, schnell ihre alte Form erreicht.

„Das war die richtige Entscheidung. Da werde ich die Entwicklung weiter vorantreiben“, sagt Greve über seine beiden Talente Anna Gerken (15) und Anna Lena Skeib (19), die er aufgrund der zwischenzeitlichen Verletztenmisere noch Ende Oktober in den Zweitliga-Kader hochgezogen hatte.

Bleibt: Michelle Schischkov. © Freese

Schon zuvor stand fest, dass Ryan, Mankertz, Leonie Rosemeyer, Hannah Pakulat und Andrea Sievers eine weitere Saison dranhängen. So bleiben letztlich noch drei Fragezeichen: Melda Tölle ist inzwischen wegen ihres Studiums nach Hannover gezogen, Cecilia Bötjer weiß noch nicht, wohin es sie nach dem Abitur verschlägt. Bei der rekonvaleszenten Carolin Knittler sieht es ähnlich aus.

Bleibt: Anna Gerken. © -

Ob es neben dem zweiten Profi-Spot weitere neue Gesichter geben wird, ist bislang nicht entschieden, aber denkbar. Greve plant, noch in dieser Woche ein Try-out-Training anzusetzen, denn „ein paar Kandidatinnen wollen sich mal vorstellen“, erzählt der Coach. Und schließlich hat er auch einen Wunsch: „Ich möchte diesen Sommer mal frei haben.“ Durchaus realistisch, dass angesichts des Zwischenstandes daraus etwas wird.