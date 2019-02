Hurricanes hoffen im Niedersachsen-Derby auf lautstarke Kulisse

Scheeßel - Von Nicolas Tréboute. Eine besondere Anspannung verspürt Christian Greve nicht, und das, obwohl für seine Basketballerinnen der Avides Hurricanes heute (18.30 Uhr, Pestalozzihalle) in der 2. Bundesliga immerhin das Duell mit dem dominierenden Team der Saison ansteht. „Ich bin ja kein Neuling im Geschäft. Von daher habe ich auch keinen Nervenkitzel“, erklärt der Coach vor dem Niedersachsen-Derby gegen den Tabellenführer Panthers Osnabrück, bei dem das Fernduell um Play-off-Rang vier in die nächste Runde geht.

Trotz zuletzt sechs Siegen in Folge gehen Greves „Serientäter“ als klarer Außenseiter in die Partie. Schließlich musste Osnabrück in dieser Serie den Court erst einmal als Verlierer verlassen (63:75 gegen die Neuss Tigers) und stellt den besten Angriff der Liga. Die größte Stärke der Gäste ist vor allem die Dichte an Qualitätsspielerinnen in ihrem Kader, auch wenn mit der Montenegrinerin Milica Milosev die Topscorerin verletzt ausfällt.

„Trotzdem wird es so sein, dass wir den Fokus im Prinzip auf alle Spielerinnen richten müssen. Das ist der große Unterschied zu den vorherigen Spielen, wo wir oft nur eine Akteurin ausschalten mussten“, analysiert Greve: „Bei Osnabrück spielt keine Spielerin mehr als 30 Minuten.“ Dennoch ist bei den Hurricanes niemand bereit, frühzeitig die weiße Fahne zu hissen. Nach der jüngsten Erfolgsserie herrscht ein gesundes Selbstvertrauen, das unter anderem von Utz Bührmann demonstriert wird.

„Es könnten ganz wichtige Punkte für den Play-off-Einzug werden. Mehr Motivation ist für dieses Spitzenspiel gar nicht nötig“, findet der Vorstand Finanzen und heizt das Fernduell um Platz vier mit den Falcons Bad Homburg (Heimspiel gegen Alba Berlin) an. Dabei hofft er auch auf die Unterstützung des Scheeßeler Publikums. Beim 95:60-Erfolg im Hinspiel wussten die Osnabrückerinnen die lautstarke Kulisse zu ihren Gunsten zu nutzen. „Seitdem hat sich bei uns aber eine Menge getan. Damals waren wir noch sehr holprig unterwegs. Wir wollen es diesmal besser machen“, sagt Übungsleiter Greve, der auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann.

Auch Hannah Pakulat ist nach überstandener Krankheit wieder mit dabei. Trotz der positiven Tendenz seiner Mannschaft schätzt der Coach die Kräfteverhältnisse aber realistisch ein. „Osnabrück ist das Maß aller Dinge. Wir werden es schwer haben, unseren Offensivrhythmus zu finden“, prophezeit Greve: „Chancenlos sehe ich uns aber nicht. Der Druck liegt vor allem beim Gegner. Wir müssen trotzdem ein ziemlich perfektes Spiel hinlegen, wenn wir einen Big Point im Kampf um die Play-offs landen wollen.“