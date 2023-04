Hurricanes und der Aufstieg? „Realistisch ist es nicht wirklich“

Von: Matthias Freese

Nicht nur die Körbe hängen hoch, auch die Trauben – an Aufstieg denkt deshalb noch keiner bei den Hurricanes. © Freese

Die Avides Hurricanes wollen in den Play-offs gegen die Qool Sharks Würzburg weiterkommen. Aber wollen sie auch aufsteigen? Utz Bührmann äußert sich.

Rotenburg – Nur noch acht Teams sind übrig. Die Zweitliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes gehören dazu und treffen im Viertelfinale der Play-offs auf die Qool Sharks Würzburg, Erster der Südstaffel. Das Hinspiel steigt Samstag (18.30 Uhr) in Rotenburg. Doch was passiert eigentlich, wenn das Team von Christian Greve sich erneut durchsetzt und womöglich sogar bis ins Finale vorstößt? Dann hätten die Hurricanes sportlich das Ticket zur ersten Liga gelöst. Wir haben bei Vorstand Utz Bührmann nachgefragt.

Noch zwei Runden überstehen, dann wäre der Aufstieg geschafft. Haben Sie sich schon mal mit dem Gedanken beschäftigt?

Natürlich befasst man sich damit, was wäre, wenn ... Die Regularien sind ja klar: Beide Finalisten sind sportliche Aufsteiger. Wir wollen auch so weit kommen, wie es geht und gute Spiele machen, vor allem zu Hause. Es scheint sich ja zu bewahrheiten, dass die Südstaffel ein bisschen schwächer ist, aber als souveräner Tabellenführer ist Würzburg da das beste Team. Der Aufstieg ist für uns jedenfalls nicht das erste Ziel.

Wäre er denn realisierbar?

Es gibt mehrere Faktoren. Der Zeitaufwand ist in der ersten Liga enorm, ich glaube nicht, dass alle bereit dazu wären, weil viele inzwischen im Beruf stehen. Und dann wäre da der Etat.

Der soll jetzt knapp sechsstellig sein ...

Ja, genau. Das ist so.

Und was wäre im Oberhaus nötig?

Ich denke, wir würden das Doppelte brauchen. Du brauchst 200 000 bis 240 000 Euro, um da vernünftig mitzuspielen.

Ist das denn überhaupt machbar?

Wir haben tolle Sponsoren, die jahrelang dabei sind und uns super unterstützen. Ich sehe aber keine Chance, unsere Sponsoringeinnahmen auf einen Schlag zu verdoppeln und sehe keine neuen Geldgeber. Das würde finanziell also eng werden und vom Aufwand für die Spielerinnen verdammt schwierig. Ich weiß auch nicht, ob wir die Struktur haben.

Klingt also nicht nach Aufstieg, oder?

Tun wir uns das an mit einem kleinen Etat und riskieren, dass wir gefrustet sind, weil wir nur Niederlagen kassieren? Nur mit zwei Profis, das wäre hart. Ich glaube nicht, dass man da gut mithalten kann. Wir würden dann schauen, was geht, wenn rauskommt, dass die Mannschaft es versuchen möchte. Wir würden es nicht verwehren, aber hätten dann ein Low Budget, mit dem es nur gegen den Abstieg ginge. Ich weiß nicht, ob Sponsoren, Fans und Mannschaft das zufrieden macht. Ich will auch nicht sagen, dass es gar nicht infrage kommt, aber realistisch ist es nicht wirklich. Wir waren ja auch in der zweiten Liga nicht so souverän und hatten unsere Hänger. Von der Struktur her und wenn du dieses Jahr gesehen hast, sind wir gut aufgehoben in der zweiten Liga. Das ist, was wir sportlich können – und auch gut können. Erste Liga ist schon noch ein ordentlicher Schluck mehr aus der Pulle

Schinkel wieder im Kader gegen Würzburg Aussteigen kommt für Christian Greve nicht infrage: „Wir sind bereit, die Reise weitergehen zu lassen“, betont der Coach der Avides Hurricanes vor dem Zweitrunden-Hinspiel seiner Zweitliga-Basketballerinnen gegen die Qool Sharks Würzburg am Samstag um 18.30 Uhr in der Pestalozzihalle. Die Play-offs haben halt ihren besonderen Reiz.

Die Würzburgerinnen hatten sich in der Südstaffel ganz oben platziert – und das, obgleich das Team nur eine Importspielerin im Kader hat. Der kanadische Guard Jessica Hanson ist auch Greve beim Videostudium aufgefallen, ebenso Flügelspielerin Marja Wahl. „Auch auf den Innenpositionen sind sie sehr solide besetzt. Das ist eine sehr ausgeglichene Mannschaft“, urteilt Greve. Trotzdem schlagbar? „Das sieht man erst auf dem Feld.“ Auf das kehrt bei den Hurricanes Janina Schinkel zurück. Weiter aussetzen muss dafür Andrea Baden wegen ihres Zehenbruchs, der bisher „leider nicht verheilt“ ist, wie sie erklärt.

Das Rückspiel in Würzburg steigt übrigens eine Woche später, der Sieger trifft dann auf den Sieger der Partie zwischen dem VfL Bochum und dem DJK Bamberg. Info: Aufgrund der weiter eingeschränkten Parkmöglichkeiten vor der Pestalozzihalle werden Zuschauer gebeten, frühzeitig anzureisen.



Kennen Sie überhaupt ein Team, das dieses Jahr aufsteigen will?

Opladen, das sind die Einzigen, die klar gesagt haben, sie wollen aufsteigen.

Wie sehen sonst die Planungen kadertechnisch aus?

Die Spielerinnen würden wir nach den Play-offs nach einer kurzen Pause zeitnah ansprechen. Bei den Profis dauert es immer ein bisschen länger.

Und was ist mit dem Coach?

Der soll bleiben, das ist keine Frage. Wir sind sehr zufrieden mit Christian Greves Arbeit. Er macht einen ausgezeichneten Job. Ich hoffe, dass das weiter eine langjährige Zusammenarbeit bleiben wird. Einen Vertrag hat er auch über die Saison hinaus. Und von uns aus ist nicht beabsichtigt, diesen zu kündigen.

Klare Tendenz: Utz Bührmann, Vorstand der Hurricanes. © Freese