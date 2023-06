Von Soltau nach Visselhövede: Kraatz ist der zehnte Neuzugang

Von: Hendrik Denkmann

Defensivmann Rainer Kraatz wechselt die Trikotfarbe von rot zu grün. © Heitmann/Böhme Zeitung

Über 15 Jahre lief Rainer Kraatz für den MTV Soltau auf. Nun suchte der Defensivmann eine neue Herausforderung und wurde bei der Jockusch-Elf fündig.

Visselhövede – Die Zehn ist voll. Genau so viele Neuzugänge stehen beim VfL Visselhövede mit der Verpflichtung von Rainer Kraatz vom MTV Soltau II (Kreisliga Heidekreis) für die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga fest.

Den Kontakt stellten die beiden Brüder Jan und Thies Lünzmann her. „Er kennt aber auch Eike Beneke und Max Kregel schon“, verrät Elias Jockusch. Der Coach der Heidestädter freut sich, „dass er sich für uns entschieden hat. Er hätte auch bei Soltaus Erster wieder einsteigen können.“ Letztlich fiel die Wahl aber auf Visselhövede, „weil ich nicht nur höherklassig noch mal angreifen, sondern auch in ein neues Umfeld wollte“, erzählt Kraatz. Als Innenverteidiger absolvierte er in der abgelaufenen Saison 15 Spiele für die Zweite und lief bis dato seit über 15 Jahren für den Verein aus dem Nachbarkreis auf.

Hauptaugenmerk liegt auf der Offensive

Auch, wenn der 29-Jährige dort „ungern“ spielt, sieht Jockusch bei Kraatz auch die Möglichkeit, ihn als Sechser einzusetzen. „Die Position ist unsere Hauptbaustelle. Da müssen wir den einen oder anderen mal testen“, erklärt der Coach, der in den vergangenen Wochen eine Vielzahl an Defensivkräften – vor allem für die Verteidigung – verpflichtete. Daher liegt das Hauptaugenmerk bei weiteren Neuzugängen nun neben einem gelernten Sechser vor allem auf der Offensive. „Da versuchen wir, in nächster Zeit noch mal etwas zu machen.“ Ob dies vor dem Saisonstart am 27. Juni passiert, wisse Jockusch noch nicht.