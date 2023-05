Aufstieg und Abschied in Jeddingen

+ © Krause Alle bitte einmal lächeln: Zusammen mit ihren Trainern Markus Schwarz (l.) und Christian Gorzynski (3.v.r) bejubeln die Spielerinnen den Titel. © Krause

Bezirksligist MTV Jeddingen feiert den vorzeitigen Meistertitel mit einem Sieg gegen Heeslingen. Für Ramona Vatansever ist nach dieser Saison Schluss.

Jeddingen – Drei Spieltage vor dem Saisonende haben sich die Frauen des MTV Jeddingen ungeschlagen die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga geholt. Das Team um Torjägerin Emelie Rosebrock-Heemsoth setzte sich gegen den ersatzgeschwächten Heeslinger SC verdient mit 7:0 (3:0) durch. Damit kehrt das Team des Trainer-Duos Markus Schwarz/Christian Gorzynski nach fünf Jahren Abwesenheit auf die Landesliga-Bühne zurück.

Der Jubel kannte nach dem Abpfiff des Schiedsrichters Friedrich Lüning (FC Walsede) keine Grenzen. Und mit einem „Landesliga, Landesliga, hey, hey“ ließen die Spielerinnen beim Tänzchen im Kreis ihren Gefühlen freien Lauf. Dann folgte die La-Ola-Welle in Richtung der eigenen Fans, die ihre „Meister-Mädels“ mit viel Applaus feierten. „Eine Sektdusche wird es nicht geben, dafür aber eine mit Bier“, verriet Sarah Bunke. Darauf hatte das Trainer-Duo sichtlich keine Lust und war nicht sonderlich erpicht, mit dem kühlen Gerstesaft getauft zu werden. „Das hat nichts und die Klamotten riechen eher schlecht danach“, meinte Gorzynski mit einem Augenzwinkern.

+ Da ist es passiert: Die Jeddingerinnen begießen ihre Trainer mit Bier. © Krause

Die Jeddingerinnen um Torhüterin Hanna Ludwig ließen nicht locker und fanden den Überraschungsmoment. „Die Schmerzen müssen unsere Trainer ertragen, denn bei solch einem Mega-Anlass ist das doch ein Muss“, fand Rosebrock-Heemsoth und schob nach: „Unsere Trainer haben einen super Job gemacht und einen riesen Anteil am Erfolg. Die haben uns durch anspruchsvolle Trainingsinhalte einfach besser gemacht.“ Selbst steuerte die Kapitänin das 2:0 (39.) bei. Es war ihr 19. Treffer, mit dem sie in der Torjägerliste Platz drei verteidigte – gefolgt von ihrer Sturmpartnerin Lena Boßdorf (17).

+ Zum Abschied bekommt Ramona Vatansever (l.) eine Biedusche von Emelie Rosebrock-Heemsoth. © Krause

Nach der ersten feucht fröhlichen Sause auf dem Rasen an der Bremer Straße zog es die Meisterinnen ins Vereinsheim, wo bis spät in die Nacht gefeiert wurde. „Die letzten haben sich im Morgengrauen auf den Heimweg gemacht“, verriet Schwarz und blickte noch einmal zurück: „Die Spielerinnen hatten vom Anpfiff weg schon Druck und haben sich schwer getan.“ Das änderte sich nach der 3:0-Führung, die Hanna Weidemann, Rosebrock-Heemsoth und Boßdorf erzielten (33./39./45.+2). Zu dem Zeitpunkt spielten die Gäste in Unterzahl, da sie eine Verletzung beklagten und keine Wechselspielerin auf der Bank saß. „Wir haben in der Pause entschieden, auch nur mit zehn Spielerinnen zu agieren“, erklärte Schwarz: „Wir wollten einfach nur, dass es ein faires Spiel bleibt und es zu keinem Abbruch kommt.“

+ Ein Herz und eine Seele: Jeddingens Trainer-Duo Markus Schwarz (l.) und Christian Gorzynski. © Krause

Auch in Gleichzahl bestimmten die Gastgeberinnen die Partie und machten mit dem 7:0 den Titel perfekt. Carlotta Twiefel, Sarah Bunke und Hanna Weidemann erzielten die weiteren Treffer (68./74./83.). Zwischenzeitlich hatte Ramona Vatansever zum 4:0 genetzt (65.). Mit dem Titel beendet sie nach der Saison ihre erfolgreiche Karriere. Die Kreativspielerin hatte gemeinsam mit Trainer-Legende Michael Menzel Vereinsgeschichte geschrieben. „Ramona war meine Zehn und mit allen Wassern gewaschen“, verriet Menzel, der den Frauenfußball in der Saison 1986/1987 in Jeddingen ins Leben rief und dort unter anderem sieben spannende Oberliga-Spielzeiten erlebte. Lob verteilte er auch an das aktuelle Trainerduo: „Das ist eine tolle Geschichte, die Markus und Christian angeschoben haben. Die Mannschaft wird in der Landesliga eine gute Rolle spielen. Und die Verantwortlichen verfolgen einen ähnlichen Weg wie wir, das hat Zukunft.“