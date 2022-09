Auf der „Baustelle“ Pestalozzihalle tropft es von der Decke

Von: Matthias Freese

Der Moment des Abbruchs: Die Schiedsrichter Harald Lüthje (schwarzes Trikot, links) und Stephan Meiners (rechts daneben) beenden die A-Jugend-Partie in der Pestalozzihalle in der 25. Minute. © Freese

Die Oberliga-Partie der Rotenburger Handballer am Freitagabend ging noch über die Bühne. Tags darauf wurde ein Jugendspiel in der Pestalozzihalle abgebrochen.

Rotenburg – In der 25. Minute hatten Harald Lüthje und Stephan Meiners genug gesehen. Die Schiedsrichter brachen die Partie in der A-Jugend-Landesliga zwischen dem JH Wümme und dem Buxtehuder SV am Samstag beim Stand von 14:13 ab, da es gleich an mehreren Stellen von der Decke der Pestalozzihalle aufs Spielfeld tropfte. Gerade noch hatten sich die Mannschaften darauf verständigt, weiterzuspielen, als eine neue undichte Stelle zentral zwischen Neunmeter- und Anwurfkreis auftauchte. Nun droht sogar eine Sperrung der Halle, sollte weiterer Regen durch das undichte Glasdach dringen.

„Ja“, bestätigt auf Nachfrage der Landkreis Rotenburg als Eigentümer der Halle dieses Schreckensszenario für die dort beheimateten Sportler, „wenn eine Bespielbarkeit/Nutzung nicht möglich ist.“ Michael Polworth, Handball-Abteilungsleiter des TuS Rotenburg, wusste am Montag noch nicht, wohin seine Teams dann ausweichen könnten: „Wir haben echte Probleme, wenn die Halle gesperrt ist. Wir haben keine andere Halle, wo wir trainieren können. Von Klein bis Groß trainieren wir mit vielen Mannschaften dort, auch die Leistungsmannschaften.“

Das Geländer als Wäscheständer: Die nassen Handtücher, mit denen der Boden gewischt wurde, hängen dort zum trocknen. © Freese

Schon am Freitagabend hatte es im Derby der Handball-Oberliga zwischen dem TuS Rotenburg und dem TV Oyten an der Seitenlinie eine nasse Stelle gegeben, an der immer wieder gewischt werden musste, um die Gefahr einer Verletzung zu bannen. Beim noch durchgeführten C-Jugend-Spiel und dem A-Jugendspiel tags darauf waren es bereits mehrere Stellen, aus denen im Abstand weniger Sekunden die Tropfen fielen – unter anderem an einem der Deckenlichter. Die Partie der zweiten Herren im Anschluss wurde kurzfristig abgesagt, die für Sonntag angesetzten vier Spiele nach Scheeßel verlegt. „Eine glückliche Fügung, dass dort die Halle frei war“, sagt Polworth.

Das Problem ist nicht neu, das bestätigt auch der Landkreis. „Konstruktions- und baualtersbedingt kann es insbesondere bei Starkregenereignissen zu Wassereintritt über die Glasdachkonstruktion kommen“, teilt Pressesprecherin Christine Huchzermeier mit. Doch wie soll das Problem behoben werden? „Kurzfristig werden punktuell und sukzessive die Verglasungen mit neuen Dichtungen versehen. Langfristig lässt sich dies nur durch eine vollständige Erneuerung der Dachfenster beheben. Dies müsste im Rahmen einer umfangreichen Sanierung der Halle erfolgen, diese wurde bislang nicht projektiert“, heißt es vom Landkreis.

Schon am Freitag beim Herrenspiel in der Oberliga tropfte es von der Decke – Daniel Jäger war als Wischer permanent im Einsatz. © Freese

Für die Vereine keine befriedigende Lösung, zumal in keiner anderen Halle in Rotenburg mehr als 199 Zuschauer zugelassen sind. Speziell bei den Oberliga-Spielen kommen aber oft mehr. „Die Zuschauer kriegen wir nicht in die Bodo-Räke-Halle rein“, sagt Polworth.

Die Handballer sind übrigens nicht die einzigen Betroffenen. Auch die Basketballerinnen der Avides Hurricanes dürften schon nervös aufs Wochenende und die Wetter-App blicken. Für Samstag ist ihr erstes Heimspiel in der neuen Zweitliga-Saison gegen die ChemCats Chemnitz angesetzt – Stand jetzt in der Pestalozzihalle.