Auch Riss stoppt Kruse Hansen nicht

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Als WM-Zweiter angereist: Der deutsche Martin Smolinski (r.) lässt im Vorlauf die Konkurrenz um Romano Hummel (Nummer 666) hinter sich. © Denkmann

Wildcard-Fahrer Erik Riss überzeugt beim vierten Lauf der Langbahn-WM in Scheeßel. Einen Schockmoment löst derweil ein gestürztes Duo aus.

Scheeßel – Fast 500 Meter schob Jacob Bukhave unter dem Applaus der rund 3 500 Zuschauer seine Maschine über die Ziellinie des Eichenrings und qualifizierte sich später für den Hoffnungslauf. „Das war der hart erkämpfteste Punkt des gesamten Nachmittags“, kommentierte Ex-Weltmeister Egon Müller vom Turm aus das Geschehen des elften Vorlaufes auf der Sandbahn des MSC Scheeßel. Jubel entfachte auf den Tribünen auch, dass sich Kenneth Kruse Hansen den Gesamtsieg des vierten Laufes der Langbahn-Weltmeisterschaft sicherte. Kurz zuvor hatte der Deutsche Mario Niedermeier den Pokal der separat gestarteten U 23-Rennfahrer mit großem Abstand gewonnen.

Jacob Bukhave schiebt sein Motorrad ins Ziel. © Denkmann

Nach den sturzfreien Vorläufen gab es in der letzten Runde des Hoffnungslaufes doch den großen Schreckmoment. Hinter den vorausfahrenden Martin Smolinski und Stephan Katt kam Lukas Fienhage am Kurvenausgang ins Trudeln und fiel über sein Motorrad. Der auf ihn zufahrende Bukhave wich im letzten Moment aus, stürzte aber dennoch. Prompt wurde es auf den Tribünen still, bis Kommentator Michael Schubert nach einigen Minuten Behandlungspause erste Entwarnung gab: „Beide sind ansprechbar.“ Es dauerte eine weitere Viertelstunde, ehe er nachschob: „Beide sind auf den ersten Blick unversehrt, werden aber ins Krankenhaus gebracht und noch mal untersucht.“ Aus sportlicher Sicht freuten sich Katt und der WM-Zweite Smolinski, dass der Lauf gewertet wurde und das deutsche Duo damit ins Finale einzog.

Krankenwagen-Einsatz nach dem Unfall: Lukas Fienhage und Jacob Bukhave stürzen spektakulär, kommen letztlich aber laut Kommentator Michael Schubert „unversehrt“ davon. © Denkmann

In dem ließ Kruse Hansen jedoch seinen Mitstreitern – Smolinski, Katt, dem bislang WM-Führenden Chris Harris und Wildcard-Fahrer Erik Riss – keine Chance und gewann wie schon alle seine fünf Vorläufe mit einem Abstand. Ihm folgten Harris und Smolinski auf den Plätzen zwei und drei. Katt belegte indes hinter Riss Platz fünf.

Mit einer Wildcard dabei: Erik Riss lässt sich im Fahrerlager nach einem Lauf den Unterarm massieren. © Denkmann

Für Riss war es der erste Einsatz seit 2014 in Scheeßel, als er sich den Tagessieg geholt hatte. „Vor ein paar Wochen hat der Verein (MSC Eichenring, Anm. d. Red.) mich angesprochen, ob ich dabei sein will. Ich habe direkt zugesagt“, verriet Riss, der sonst auf den kurzen Speedway-Bahnen in England unterwegs ist. „Ich habe einen stressigen Kalender und fahre drei bis vier Rennen in der Woche. Das Rennen in Scheeßel hat aber reingepasst.“ Dass der Deutsche auf dem für ihn mittlerweile ungewohntem Terrain über viel Qualität verfügt, bewies er auf dem Eichenring. Drei seiner Vorläufe gewann er, in den anderen kam er als Zweiter ins Ziel. Schneller war nur Landsmann Fienhage.

Zurück in Scheeßel: Nach seinem Sturz im Vorjahr fährt Stephan Katt – hier in seiner Box – wieder vorne mit. © Denkmann

Für die schnellste Zeit reichte es für Finalist Katt zwar nicht, dennoch war er mit seiner Leistung zufrieden, nachdem er im vergangenen Jahr schwer verunglückt war und sich einen Sprunggelenksbruch zugezogen hatte. „Es hat alles hingehauen“, freute sich Katt, der nach eigenen Angaben aufgrund der Erfahrungen aus dem Vorjahr „etwas vorsichtiger“ begann und erst im Laufe des Renntages aufdrehte. So kam der Neuwittenbeker auf drei zweite und zwei dritte Plätze. Nur seine späteren Finalgegner Hansen, Harris, Smolinski und Riss hatten eine höhere Punktausbeute nach den Vorläufen, die allesamt mit durchschnittlich 127 bis 130 km/h gefahren wurden. Auch dazu hatte der Speedway-Weltmeister von 1983, Egon Müller, den passenden Spruch: „Das Tempo bin ich damals selbst schon gefahren. Das liegt daran, dass die FIM die Leistung der aktuellen Motoren eingebremst hat. Sonst wären die natürlich deutlich schneller.“