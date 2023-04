„Auch eine Qualitätsfrage“: Christoph Meinke spricht über Gegentore und den Abstiegskampf

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Nachdenklich? Durchaus. Christoph Meinke weiß genau um die Situation in Bothel. © Freese

Der TuS Bothel ist im Abstiegskampf angekommen. Christoph Meinke ordnet die sportliche Situation ein und bezieht in der Trainerfrage klar Stellung.

Bothel – Für den TuS Bothel wird die Luft in der Fußball-Kreisliga immer dünner. Nun steht am Sonntag (15 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenletzten SV GW Helvesiek ein Duell zweier abstiegsgefährdeter Teams an. Co-Trainer Christoph Meinke weiß die Situation genau einzuschätzen, äußert seine Bedenken und bezieht klar Stellung zur Trainerfrage.

Ist Ihr Team ernsthaft abstiegsgefährdet?

Ja, das sind wir. Wenn man so knapp vor dem ersten Abstiegsplatz steht, dann ist man mittendrin.

Ihr Cheftrainer Dennis Schlifelner meinte im Halbzeitinterview, dass das Fehlen von Ihnen und Sebastian Wichern als Führungsspieler ein Grund für die fehlende Konstanz in der Hinrunde war. Jetzt sind beide zurück und es läuft dennoch nicht, oder?

Wir hatten dieses Jahr erst drei Spiele. Wenn ich mir die so anschaue: Gegen den RSV II, die ich für eine echt starke Mannschaft halte, müssen wir nach der 3:0-Pausenführung einfach gewinnen, spielen am Ende noch 4:4. Gegen Bevern machen wir ein ordentliches Spiel, verschlafen aber den Start in die zweite Hälfte und kassieren innerhalb von 15 Minuten zwei echt unnötige Dinger. Und gegen Unterstedt war nichts zu holen. Aber wenn ich rein die Spielleistung sehe, sehe ich uns da schon ganz gut unterwegs.

Dennoch ist der Vorsprung von sieben Punkten in den letzten Wochen auf nur noch einen zusammengeschrumpft. Ist der Abstiegskampf bei allen in den Köpfen angekommen?

Ich glaube, mittlerweile ja. Das war meiner Meinung nach in der Wintervorbereitung nicht der Fall. Obwohl ich vor dem RSV II-Spiel gesagt habe, dass dieser Vorsprung von sieben Punkten total trügerisch ist. Wenn man den Rückrundenstart verpennt, sitzt man sofort unten drin mit fest. Genau das ist jetzt passiert. Jetzt ist das bei allen angekommen und nun steht ein total wichtiges Spiel vor uns. Ein Sechs-Punkte-Spiel muss man ja sagen.

War das der einzige Grund oder woran hat es in den letzten Wochen noch gefehlt?

Bei uns ist sicherlich der kleine Kader und die vielen langfristigen Ausfälle von Leistungsträgern immer wieder ein Problem, was uns zu schaffen macht. In der Hinrunde waren es Sebastian und ich, aber auch Nico Schanowski, Sascha Denell und Torsten Hoops waren lange verletzt. Aktuell fehlen uns mit „Krolli“, „Schwani“ und Patrick auch wieder drei Stammspieler. Das wirkt sich extrem auf die Trainingsarbeit und die Spielqualität aus.

Weiterhin auffällig ist aber auch die Anzahl der Gegentore. Wieso sind Sie gerade hinten so anfällig?

Mit 51 Gegentoren stehen wir nicht gerade gut da. Wir sind rein rechnerisch die viertschlechteste Mannschaft in der Kategorie. Das ist eine Sache der Einstellung, das eigene Tor auch wirklich mit allen Mann zu verteidigen. Wir haben unheimlich viele individuelle Fehler, die zu Gegentoren führen, was definitiv auch eine Qualitätsfrage ist. Die Hälfte der Gegentore kommen genau deswegen zustande, weil wir einen individuellen Fehler produzieren.

Kommt Helvesiek zur richtigen Zeit?

Ich finde, Helvesiek ist eine Mannschaft mit vielen individuell starken Spielern. Es wundert mich daher, dass die es als Team ergebnistechnisch nicht so gut umgesetzt bekommen. In meinen Augen ist das ein gefährlicher Gegner. Man darf sie nicht nur auf den Tabellenplatz reduzieren.

Gibt es schon Neuigkeiten, wie Sie sich im Trainerteam nächste Saison aufstellen?

Da gibt es keine Neuigkeiten.

Wie entscheiden Sie sich denn persönlich?

Ich habe noch keine Gespräche geführt und fokussiere mich klar auf die nächsten Spiele und den Klassenerhalt. Mit dem Amt des Trainers werde ich mich aber auf jeden Fall nicht auseinandersetzen, weil ich mich da komplett auf den Trainerjob am Stützpunkt in Ostereistedt konzentriere. Parallel möchte ich das definitiv nicht.