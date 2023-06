Atlas Delmenhorst bedient sich beim Rotenburger SV

Von: Matthias Freese

Nach zwei Jahren ist für Joel Schallschmidt beim RSV Schluss. © Freese

Der RSV verliert zwei weitere Stammkräfte, jedoch besteht bei beiden ein Unterschied: Joel Schallschmidt erhält die Freigabe, Marlo Siech wegen seiner Zusage nicht.

Rotenburg – Doppelter Nackenschlag für den Rotenburger SV: Mit Joel Schallschmidt (nicht unerwartet) und Marlo Siech (überraschend) verlassen zwei weitere Stammkräfte den Fußball-Oberligisten von der Wümme. Beide schließen sich nach Informationen unserer Zeitung dem Klassenrivalen und Regionalliga-Absteiger SV Atlas Delmenhorst an und erhalten einen Zwei-Jahres-Vertrag. Erst wenige Tage zuvor hatte Oliver Warnke seine Zusage beim RSV zurückgezogen, um als spielender Co-Trainer zum Heeslinger SC, der den Aufstieg in die vierte Liga kläglich verpasste hatte, zurückzukehren.

Insgesamt muss der RSV damit bereits sechs absolute Leistungsträger ersetzen: Neben Warnke, Siech und Schallschmidt haben auch Björn Hakansson (TSV Ottersberg), Jeroen Gies (Heeslinger SC) und Tom Kanowski (SVV Jeddeloh) den Verein verlassen. Dass ausgerechnet vier von ihnen zu Ligakonkurrenten wechseln, ist umso ärgerlicher. Während die Heeslinger derzeit versuchen, die verfehlte Kaderzusammenstellung des Vorjahres zu revidieren, muss Delmenhorst nach dem Absturz in die Oberliga ein neues Team zusammenbasteln und bedient sich nun doppelt beim Überraschungsteam aus Rotenburg, das die viertbeste Abwehr stellte.

Für Siech ist es eine Rückkehr

Beim Wechsel des Duos gibt es einen wesentlichen Unterschied: Schallschmidt, von Sechser bis Neuner zentral eingesetzt, hatte stets offen kommuniziert, dass er sich auch woanders umschauen würde - sein ursprüngliches Ziel war die Regionalliga. Er hatte beim RSV nicht zugesagt. „Es ist schade, aber er ist ein feiner Kerl und hat sich bei uns weiterentwickelt. Wir wünschen ihm beim neuen Verein alles Gute“, sagt der sportliche Leiter Torsten Krieg-Hasch und schiebt nach: „Wir haben uns mit seinem neuen Verein geeinigt. Er kriegt die Freigabe.“ Gute Nachrichten also für den Verein aus dem Stadtteil Düsternort.

Anders dagegen Innenverteidiger Siech, der „keine Freigabe bekommt“, wie Krieg-Hasch erklärt. Delmenhorst muss ihn deshalb wohl zum Vertragsamateur machen, um eine Sperre zu umgehen. Krieg-Hasch nennt den Grund, warum der RSV so unnachgiebig ist: „Marlo hatten wir fest eingeplant. Er hat uns mehrfach zugesagt, auch proaktiv. Das ist menschlich eine Enttäuschung“, sagt Krieg-Hasch. Nun kehrt Siech doch zu dem Club zurück, für den er bereits vier Jahre lang bei den Herren (2017 - 2021) aufgelaufen war. „Er hat klar kommuniziert, wohin er geht und damit argumentiert, dass es sein Heimatverein ist.“ Sprich: Atlas Delmenhorst. „Eine in die Hand versprochene Zusage zählt nichts mehr“, ärgert sich Krieg-Hasch.

Künftig sitzt Marlo Siech nicht mehr im Trikot des RSV auf der Bank. © Freese

„Für die Mannschaft ist es ein herber Dämpfer“, findet Coach Tim Ebersbach. „Der Zeitpunkt macht es noch mal schwerer für uns. Es bricht etwas weg, was wir aufgebaut haben. Das ist Qualität, die uns verlorengeht. Das können wir so nicht auffangen.“ Der Coach gesteht: „Mich hat das die letzten Tage schon beschäftigt. Es ist so ein bisschen wie ein Beziehungsdrama.“