Arps Elfmeter bringen Kiel im Test gegen Rotenburg auf Kurs

Von: Hendrik Denkmann

Nur selten kommt Kiels Linksaußen Fiete Arp (am Ball) in Halbzeit eins an Franko Jäger vorbei. © Blömer

Der Zweitligist nutzt nach der Pause die Unordnung des RSV aus und macht aus der knappen Halbzeitführung letztlich ein standesgemäßes 5:0.

Rotenburg – Mit dem Abpfiff griff sich Tim Ebersbach die Taktiktafel, legte sie neben seiner Trainerbank auf den Rasen des Ahe-Stadions und malte die Aufstellung für die zweite Halbzeit des Testspiels gegen Fußball-Zweitligist Holstein Kiel auf. Einige Minuten später holte der Oberliga-Coach des Rotenburger SV seine elf Spieler, die er für die zweiten 45 Minuten brachte, zu sich. Umgesetzt bekamen sie die Vorgaben jedoch nur teilweise. Fehlendes Tempo und zu große Abstände in der Fünferkette führten dazu, dass die Gäste vor hunderten Zuschauern aus ihrer 1:0-Pausenführung ein standesgemäßes 5:0 machten.

Erst an die Bande gelehnt, dann auf den Rasen gelegt: Tim Ebersbach notiert auf der Tafel die Aufstellung. © Blömer

Die Erinnerungen an das Sportgelände in der Wümmestadt dürfte bei Kiels Trainer Marcel Rapp und seinen Spielern wohl nicht in allerbester Erinnerung geblieben sein. Vor rund einem Jahr hatte es ein auch in der Höhe nicht unverdientes 0:7 gegen Ligarivale Eintracht Braunschweig gehagelt. Wenngleich Rapp im Vorfeld der Rotenburg-Partie betont hatte, auf „Inhalte“ anstatt auf Ergebnisse wertzulegen, galt es, eine erneute Klatsche unbedingt zu verhindern. Auch, weil im RSV dieses Mal ein vergleichsweise unterklassigeres Team den „Störchen“ gegenüberstand.

Farblich ähnelten übrigens diesen Vögeln eher die Spieler der Gastgeber. Extra für dieses Spiel erhielten die Wümmestädter nämlich einen Satz weiße Trikots, schwarze Hosen und rote Stutzen. Bei Ebersbach sorgte jedoch nicht nur die Farbauswahl für Ärger: „Die Namen auf manchen Shirts waren auch falsch.“ So trug etwa Douglas Grun die Nummer zehn, unter der der Name des fehlenden Alexander Arnhold stand. Trotz allem fügte der RSV-Trainer noch an: „Für die Jungs ist es natürlich ein schönes Andenken und wir wollen sie wahrscheinlich als Ausweichtrikots für unsere Heimspiele nutzen.“

Ein ganz besonderer Tausch: Rotenburgs Kapitän Stefan Denker (vorne rechts) nimmt den Wimpel von Lewis Holtby entgegen und überreicht dem Kieler den des RSV. © Blömer

Neu eingekleidet stand der Oberligist einer gewohnt defensiv stabilen Mannschaft gegenüber, die zudem versuchte, offensiv die Akzente zu setzen. Gefährlich auf das Tor kamen die Bälle in den ersten 45 Minuten jedoch selten, was vor allem am gut agierenden RSV lag. „Da hat man gesehen, wie gut wir defensiv stehen und arbeiten können. Es war vielleicht destruktiv, aber das ist in solchen Spielen egal“, lobte Ebersbach seine Hintermannschaft, der es gelang, dass die Kieler zwar bis zum Sechzehner kamen, dann aber oft den Ball zurückspielten oder eine ungenaue Flanke schlugen. So war es eine Einzelaktion von Marvin Schulz, der von rechts an der Strafraumkante entlang lief und Jannis Trapp erstmals testete (14.). Rotenburgs Keeper hatte kurz vor dem Anpfiff noch am Stadionmikrofon gescherzt: „Cool wäre es, wenn ich zu Null bleibe.“ Was eher scherzhaft gemeint war, wurde beinah Realität, denn kurz vor dem Pausenpfiff stand es immer noch 0:0. Erst eine Flanke von Schulz aus dem Halbfeld fand Hólmbert Fridjónsson, der das Kopfballduell gegen Kevin Klee gewann und zur Führung einnickte (44.). „Wenn man so kurz davor ist, will man die Null auch in die Halbzeit bringen“, gestand Trapp nach der Partie, nahm es aber nicht so wild.

Der passt genau: Hólmbert Fridjónsson (l.) gewinnt gegen Rotenburgs Kevin Klee den Kopfball und erzielt das 1:0. © Blömer

„Es hat einfach insgesamt Spaß gemacht. So ein Event ist ein schönes Erlebnis für uns alle“, ergänzte der RSV-Keeper. Dem schloss sich Ebersbach an: „Es war schön, dass auch die Profis, die sonst in der Startelf stehen, dabei waren. Das muss man Kiel hoch anrechnen, dass sie die Länderspielpause nutzen, um in einem Testspiel gegen einen Oberligisten die Jungs fit zu halten.“ Lob verteilte der Coach ebenso an Franko Jäger und Douglas Wink, die ihre Spielzeit sonst vermehrt in der Reserve erhalten, gegen Kiel aber in der Startelf des Oberligisten standen. „Das war eine bewusste Belohnung. Sie haben in der ersten Halbzeit die rechte Seite, über die Fiete Arp kam, gut dichtgehalten.“

In Durchgang zwei entfaltete sich der ehemalige Offensivspieler von Bayern München mehr, nachdem die Gastgeber ihre gesamte Elf ausgetauscht hatten. Ersatztorwart Noah Hasch erwischte dabei einen unglücklichen Einstand. Nach gerade einmal zwei Minuten foulte er Fridjónsson. Arp verwandelte vom Punkt. Nur fünf Minuten später schloss der Linksaußen erneut aus elf Metern in die linke untere Ecke ab, nachdem Verteidiger Benjamin Duell den eingewechselten Ba-Muaka Simakala zu Fall gebracht hatte. „In der zweiten Halbzeit haben wir die Abstände in der Kette nicht mehr richtig gestellt und haben dadurch zu viele Bälle hinter die Kette gespielt bekommen“, kritisierte Ebersbach und dachte an zahlreiche Chancen der Gäste. Zwei davon verwertete Kiel noch. Erst fälschte Rotenburgs Verteidiger Michael Yeboah den Schuss von Lewis Holtby unhaltbar ab (61.), später schob Timo Becker zum 5:0-Endstand ein (73.). „Nach der Pause haben sie uns ganz schön auseinandergenommen“, meinte Ebersbach anerkennend.