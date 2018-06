Appleton hat Appetit auf ersten Sieg

Brite triumphiert in Mulmshorn / Clubfahrer Beishuizen hinter Malek Dritter / „Schwerer Kurs“

+ So sah es meistens aus: Andrew Appleton (vorne) fuhr der Konkurrenz in Mulmshorn in fünf von sechs Durchgängen davon. - Fotos: Freese

Mulmshorn - Von Matthias Freese. Ungewöhnliche Klänge drangen aus den zahlreichen Lautsprechern auf dem Wümmering. Statt deutscher Nationalhymne – wie so häufig in der Vergangenheit – wurde „God Save the Queen“ gespielt. Schließlich hatte kein heimischer Crack die Klasse der internationalen Solisten beim 44. Sandbahnrennen des MSC Mulmshorn dominiert, sondern der Brite Andrew Appleton. Der Vorjahresvierte feierte einen Tag vor seinem 36. Geburtstag mit 28 Punkten seinen ersten Sieg auf dieser Bahn. Platz zwei ging an den Tschechen Martin Malek (24) vor dem für den MSC Mulmshorn fahrenden Niederländer Mark Beishuizen (23).