Anna Suckstorff will „mehr aus sich rauskommen“

Von: Matthias Freese

Vorangehen: Anna Suckstorff (rechts) tat es nicht erst nach dem Pokalspiel, sondern setzte auch schon während der 40 Minuten einige Akzente. © Freese

Anna Suckstorff wird immer wichtiger bei den Hurricanes. Im Pokal überzeugte sie unter anderem mit 14 Punkten und ist daher unsere Spielerin des Wochenendes.

Rotenburg – Dem Brummschädel geht es inzwischen wieder gut. „Ich habe mich dementsprechend ausgeruht und konnte am Sonntag zum Glück ohne Beschwerden spielen“, erzählt Anna Suckstorf vom Trainingsunfall am vergangenen Dienstag, als es zum Zusammenstoß kam. „Daraufhin war mir zwei, drei Tage besonders morgens immer ein bisschen schlecht und ich hatte durchgehend Kopfschmerzen.“ Pünktlich zum Pokalspiel gegen den TuS Lichterfelde (73:62) meldete sich die Aufbauspielerin wieder fit – und zeigte im Duell der beiden Basketball-Zweitligisten ihr wohl bestes Spiel im Trikot der Avides Hurricanes.

„Ich freue mich mega, dass Anna so ein gutes Spiel hatte. Sie hat gezeigt, was sie kann und sich jetzt selbst belohnt“, betont Leonie Rosemeyer, die den Auftritt verletzt von der Bank aus verfolgte. Beide verbindet ein besonderes Verhältnis. Beide spielten schon zusammen für den SC Rist Wedel in der 1. Regionalliga und kommen aus Hamburg gemeinsam nach Scheeßel. „Sie ist eine enge Freundin geworden. Wir fahren fast zu jedem Training zusammen“, erzählt Rosemeyer.

Ausbildung zur Physiotherapeutin

Für Anna Suckstorff hat quasi mit der Rückkehr zu den Hurricanes (für die sie ja bereits in der vorletzten Saison mit Zweitspielrecht auflief) auch ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Seit September absolviert sie in Hamburg eine Ausbildung zur Physiotherapeutin. „Die ist rein schulisch und deswegen von den Zeiten zum Glück so, dass ich das mit Training gut hinbekomme. Ich hoffe natürlich, dass das auch so bleibt“, sagt sie.

Die sportliche Umstellung sei für sie kein Problem gewesen, „da ich das Spiel und das Team von Rotenburg ja schon gut kenne“. Auch vergangene Saison traf Suckstorff die Hurricanes zweimal – am Ende stieg sie mit Aufsteiger Wedel wieder ab und entschied sich für den Wechsel. „Mir fiel es schon ein bisschen schwer, Wedel zu verlassen. Mit den meisten Spielerinnen dort habe ich seit Tag eins zusammengespielt“, räumt Suckstorff ein und ist überzeugt: „Die letzte Saison mit Wedel hat mir viel Vertrauen in mein eigenes Spiel gegeben. Ich habe gelernt, mehr Verantwortung zu übernehmen und selbstbewusster aufzutreten.“

„Sie hat sich super entwickelt“

Das zeigte sich auch gegen Lichterfelde. Coach Christian Greve schickte sie nach einem 0:11-Lauf aufs Feld. Prompt holte sie mit ihrer Dynamik zwei Freiwürfe raus und verwandelte. Anschließend dribbelte der Point Guard von „Coast to Coast“ und traf. „Ich bin durch meine Defense direkt gut ins Spiel gekommen und habe durchgehend versucht, die Energie hochzuhalten“, meint Suckstorff selbst. Nicht zuletzt dank ihrer Leistung kamen die Hurricanes bis zur Halbzeit wieder heran. Allein sieben Fouls zog sie in der ersten Hälfte. Am Ende standen 14 Punkte (darunter ein Dreier bei nur einem Versuch), vier Rebounds, vier Assists und zwei Steals bei einer Einsatzzeit von 20 Minuten in ihrer Bilanz.

„Ich hoffe natürlich für mich selber, dass ich weiterhin mehr aus mir rauskomme und dass ich auch in diesem Team lerne, Verantwortung zu übernehmen“, nennt Suckstorff ihre Ziele. Mitspielerin Leonie Rosemeyer hat keine Zweifel: „Sie hat sich allein in den wenigen Wochen wieder super entwickelt, ihr Potenzial ist sehr groß“, betont sie und ergänzt: „Ich bin superstolz auf sie.“