Suckstorff gefällt im Test in der Hauptrolle

Von: Matthias Freese

Obwohl Anna Suckstorff (r.) hier von Emma Eichmeyer (l.) und Jenny Strozyk attackiert wird, behält sie den Überblick. © Freese

Die Hurricanes haben ihren letzten Test gegen Osnabrück verloren. Während Shannon Ryan ein Double-Double gelang, erhielt Anna Gerken ein Lob ihres Trainers.

Scheeßel – Allmählich lief die Zeit davon – doch Schiedsrichter waren nicht in Sicht. Weil diese auch bis zur Anpfiffzeit fehlten, sprangen Utz Bührmann und Hauke Sievers von den gastgebenden Avides Hurricanes kurzerhand ein und pfiffen das Testspiel ihres Basketball-Zweitligisten gegen die Panthers Osnabrück aus dem deutschen Damen-Oberhaus mit einer Viertelstunde Verspätung an. Mit dem 64:73 (34:37) erreichten die Hurricanes im letzten Test vor dem Saisonstart vor rund 70 Zuschauern ein „respektables Ergebnis“ gegen den höherklassigen Rivalen, wie Coach Christian Greve fand.

„Der Ansetzer hatte uns versichert, dass Schiedsrichter für das Spiel angesetzt werden“, erklärte Bührmann, Vorstand Finanzen der Hurricanes. Allerdings herrschte wohl ein Mangel an Unparteiischen, weil viele am Wochenende auf Lehrgang waren. Also musste die interne Lösung her. Immerhin: Bührmann und Sievers haben die Lizenz zum Pfeifen und leiten auch sonst Spiele. „Aber nur U 10, U 12, U 14“, warf Sievers für sich fast schon entschuldigend ein. „Einige sind hier auch nicht viel älter“, entgegnete Bührmann schmunzelnd.

Unerwarteter Einsatz: Utz Bührmann (l.) und Hauke Sievers sprangen als Referees ein. © Freese

Zu meckern hatten jedenfalls beide Teams nichts an der Leistung der Unparteiischen. Sowohl die Hurricanes (ohne Pia Mankertz, Hannah Pakulat und Melda Tölle) als auch die Panthers (ohne die Profis Noortje Driessen und Stella Tarkovicova) agierten dabei nur zu neunt. Beim Gastgeber übernahm Rückkehrerin Anna Suckstorff deshalb die Hauptrolle als Guard und erledigte sie hervorragend. „Sie ist eine Verstärkung, über die ich sehr froh bin, denn sie eröffnet uns auf der Position neue Möglichkeiten. Sie hat viel Druck von Jenny Strozyk und Paisley Harding bekommen – das hat sie aber echt gut gemacht“, betonte Greve.

Einen starken Eindruck hinterließ auch die US-Amerikanerin Shannon Ryan, die erneut beste Scorerin war und auf 22 Punkte sowie zwölf Rebounds kam – Double-Double. Greve hob zudem Youngster Anna Gerken hervor, die sich gegen den Erstligisten sieben Minuten beweisen durfte und mutig auftrat. „Für ihre 15 Jahre war das sehr respektabel. Wie sie sich zeigt, haben auch die anderen im Team längst registriert“, meinte Greve.

Couragierter Auftritt gegen den Erstligisten: Youngster Anna Gerken (am Ball) wusste den Ball zu behaupten. © Freese

Die Hurricanes lagen sogar lange Zeit vorne, Osnabrück gelang erst in der 18. Minute die erste Führung durch Chelsea Waters (31:29). Im dritten Viertel brachte Ryan ihr Team noch einmal mit zehn Punkten in Front (47:37/25.), auch beim 57:57 der Centerin stand der Sieger noch nicht fest (33.).

Avides Hurricanes: Anna Gerken, Andrea Baden (8), Anna Suckstorff (10), Cecilia Bötjer, Michelle Schischkov (4), Sophie von Ass, Ay´Anna Bey (8), Leonie Rosemeyer (12), Shannon Ryan (22).