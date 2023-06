Andrea Sievers lässt auf die Hochzeit die Verlängerung folgen

Von: Matthias Freese

Mit neuem Namen: Andrea Sievers benötigt eine neue Ausstattung. © Freese

Der Name ist noch ungewohnt, das Gesicht jedoch nicht: Andrea Sievers bleibt den Hurricanes treu. Auch Leonie Rosemeyer hat ihre Zusage gegeben.

Scheeßel – Rein theoretisch könnte die neue Saison für die Basketballerinnen der Avides Hurricanes schon starten. Zumindest hätte der amtierende Zweitliga-Meister bereits eine konkurrenzfähige erste Fünf beisammen. Nach Pia Mankertz, Hannah Pakulat und Shannon Ryan haben nun auch Leonie Rosemeyer und Andrea Sievers (geborene Baden) ihre Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben. „Ich bin froh, dass beide weiterspielen. Ein Grundgerüst haben wir. Wir könnten schon loslegen“, bestätigt Coach Christian Greve.

„Andrea braucht ein neues Trikot“, berichtet Greve mit Hinweis darauf, dass die Flügelspielerin, die seit Kindesbeinen an für die Hurricanes spielt, in der Sommerpause geheiratet hat. Sie heißt nun also Sievers. Das Ende der vergangenen, so erfolgreich abgeschlossenen Saison verfolgte die 27-Jährige nur von der Bank aus, weil sie sich den Zeh gebrochen hatte. Ein Comeback verzögerte sich, weil der Heilungsprozess deutlich länger als gedacht dauerte. „Ich gehe aber davon aus, dass sie im August wieder voll mitmachen kann. Natürlich muss man aber erst mal die Bewegungsabläufe wieder einspielen“, meint ihr Coach.

Dürfen auch in der neuen Saison gemeinsam jubeln: Leonie Rosemeyer (Mitte) braucht nicht lange zu überlegen, um ihrem Coach Christian Greve zuzusagen. © Freese

Leonie Rosemeyer ist zwar „erst“ seit drei Jahren bei den Hurricanes, aber längst eine etablierte Spielerin mit hoher Trefferanzahl. „Und sie ist die, die ich am längsten kenne“, erklärt Greve. Die Braunschweigerin hat er schließlich zu seiner Zeit bei den Löwenstädterinnen schon als Jugendliche trainiert. „Mit ihr war ich schon auf einer U 11-Meisterschaft“, erinnert sich der Trainer. „Ich schätze sie sehr, auch für die Art ihrer Kommunikation. Man weiß, was man an ihr hat.“

Rosemeyer wohnt, studiert und arbeitet in Hamburg. „Das ist auch der Punkt, der oben drüber steht, dass sie sich in Hamburg sehr wohl fühlt und keinen Grund sieht, dort wegzuziehen. Dadurch sind wir natürlich weiter im Rennen und es ist vielleicht ein Selbstläufer gewesen“, meint Greve. Bisher hätten die Gespräche meist nicht länger als zwei, drei Minuten gedauert. Auch der Erfolg der abgelaufenen Saison helfe offenbar bei der Kaderzusammenstellung, vermutet er. Ohnehin habe keine „direkt nach der Saison gesagt, sie hätte keinen Bock mehr“.

Wackelkandidaten gibt es dennoch, was vielmehr mit der Zukunft der Studentinnen und dem Studienort zusammenhängt. Der Coach macht aber schon mal deutlich: „Ich hätte nichts dagegen, wenn das Team genau so bleibt. Aber ich freue mich auch immer darauf, neue Gesichter zu sehen.“