Der Amateurfußball sucht den Weg aus der Krise: Siebener-Teams als Alternative und kreisübergreifende Klassen

Von: Matthias Freese

Teilen

Wie geht es im Seniorenfußball künftig weiter? Und wie in den unteren Herren-Ligen © Freese

Der Amateurfußball macht sich Zukunftssorgen: Vereine haben zu wenig Spieler, Mannschaften werden abgemeldet? Die Suche nach dem Weg aus der Krise.

Rotenburg – Diverse Mannschaften wurden im Laufe der Fußballsaison vom Spielbetrieb zurückgezogen. Den Hauptgrund kennt Frank Michaelis, Spielausschussvorsitzender des Kreises, zu gut: „Spielermangel!“, sagt er. Deshalb lotet er das Interesse der Vereine an Siebener-Mannschaften bei den Herren aus. „Das ist kein völliges Neuland, der Kreis Diepholz hat bereits seit einigen Jahren zwei Siebener-Staffeln im Spielbetrieb“, klärt er auf.

Bei genügend Rückmeldungen solle auch im Kreis Rotenburg auf unterster Staffelebene ein entsprechender Spielbetrieb organisiert werden. Auch ein Modell über die Kreisgrenzen hinaus sei denkbar. Michaelis bittet die Vereine um ihr Feedback.

Es ist noch nichts beschlossen oder festgelegt, wir versuchen lediglich, durch breitere Angebote eventuell mehr Mannschaften im Spielbetrieb zu halten beziehungsweise zurückzubekommen!

Im Ü 50- und Ü 65-Bereich gibt es bereits seit Jahren gemeinsame Staffeln mit anderen Kreisen. „Dieses Modell wollen wir zur neuen Saison – bei entsprechendem Interesse – auch für den Ü 32- und Ü 40-Bereich anbieten“, vermelden Michaelis und seine Kollegen aus den Kreisen Osterholz und Verden, Ralf Müller und Uwe Stolte. Die Mannschaftsmeldungen können als Siebener-, Neuner- oder Elfer-Teams erfolgen. Nach Schließung des Meldefensters am 5. Juni stimmen sich die Spielausschüsse ab, ob es zu kreisübergreifenden Staffeln kommt. Für den Kreis Rotenburg käme sogar eine Kooperation mit Cuxhaven und/oder Stade infrage. „Es ist noch nichts beschlossen oder festgelegt, wir versuchen lediglich, durch breitere Angebote eventuell mehr Mannschaften im Spielbetrieb zu halten beziehungsweise zurückzubekommen! In vielen Kreisen in Niedersachsen gibt es in einigen Ü-Bereichen keinen Punktspielbetrieb mehr – diesem Trend wollen wir entgegenwirken“, teilt das Trio in einer gemeinsamen Erklärung mit.