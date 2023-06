Am Ende jubelt nur Kostin im Duell mit den Rotenburgern

Von: Hendrik Denkmann

Der Scheeßeler Viktor Kostin gewinnt mit dem Bremer TV beim TC GW Rotenburg mit 5:4. Für die Wümmestädter wird es im Abstiegskampf immer enger.

Rotenburg – Den Ball schoss Sebastian Loss nach seiner 6:1, 3:6, 9:11-Einzel-Niederlage gegen Jannik Schepers hoch über die hinter ihm liegenden Bäume. Der Ärger saß groß bei der Nummer vier des TC Grün-Weiß Rotenburg. „Ich hätte das Spiel gewinnen müssen“, haderte er. Ähnlich erging es auch einem Teil seiner Mitspieler, wodurch die Wümmestädter auf eigener Anlage mit 4:5 gegen den Bremer TV unterlagen und in der Tennis-Nordliga-Tabelle weiterhin auf dem ersten Abstiegsplatz stehen.

So durfte am Ende nur ein Akteur aus dem Altkreis jubeln: Viktor Kostin. Neben dem Gesamtsieg mit den Bremern gingen auch das Einzel gegen Emir Burina (6:0, 6:3) und das gemeinsame Doppel mit Luis Lentz gegen Danial Muminovic und Loss (6:4, 3:6, 10:0) an den Scheeßeler, der seit dem Winter für die Hansestädter spielt. „Damit bleibt meine Serie bestehen. Seitdem ich gewechselt bin, habe ich kein Spiel verloren“, erklärte die Nummer drei stolz. Dass es ihn nach seiner Station beim Braunschweiger THC zu den Bremern zog, habe daran gelegen, „dass ich die ganzen Jungs kenne, seitdem ich klein bin und hier wenigstens einmal die Woche trainieren kann. In Braunschweig habe ich immer nur die Punktspiele gemacht.“ Einen Wechsel an die Wümme schließt Kostin nicht aus. In Tarik Burina und Felix Samsel kennt er bereits zwei Spieler aus seiner Zeit beim Club zur Vahr. „Die Jungs sind ein starkes Team zusammen. Ich möchte hier niemanden rauskicken oder ein Ersatzspieler sein. Aktuell gibt es also keinen Wechsel“, fasste Kostin zusammen, den eine Vielzahl an Scheeßeler Vereinskollegen begleitete, wodurch die Rotenburger Anlage quasi zu seiner Heimspielstätte wurde.

Auf der performten jedoch auch einige der Gastgeber. So bestätigte Landesmeister Muminovic seine gute Form und schlug Lentz im Spitzenduell mit 6:2, 7:6. Parallel setzte sich Felix Samsel gegen den Russen Ivan Khosh mit 7:5, 6:2 durch. Für Vincent Wuttke wiederum war der 4:6, 6:1, 10:8-Erfolg gegen Eric Röbschläger persönlich ein wichtiger, wie er verriet: „Ein knappes Spiel gewinnen muss man ja auch mal. Immer nur knapp verlieren so wie ich zuletzt kannst du nicht.“ Trotz einer „klemmenden“ Vorhand und eines 1:5-Rückstandes im Match-Tie-Break ging der Punkt letztlich an den Wümmestädter. „Gut gekämpft“, kommentierte Emir Burina, der das Einzel seines Kollegen von der Bank aus verfolgte, während Muminovic den Hund von Wuttke bespaßte. Im Duell der beiden Zweier hatte wiederum Tarik Burina das Nachsehen. Nach dem 4:6, 6:7 gegen Jonas Lichte musste der Schläger dran glauben. Der Wümmestädter pfefferte ihn in bester Weitwurfmanier über den Zaun auf die Rasenfläche nebenan.

Im anschließenden Doppel hatte er wiederum Grund zur Freude. An der Seite von Wuttke schlug er das Duo Schepers/Khosh mit 6:4, 6:7, 10:3. Allerdings dürfte die nicht lange gewährt haben, denn parallel verloren nicht nur Muminovic/Loss, sondern auch Emir Burina/Samsel ihr Match mit 4:6, 6:3, 6:10 gegen Lichte/Röbschläger, woraus der knappe 4:5-Endstand folgte.

Zwei Spieltage vor Schluss wird der Kampf um den Klassenerhalt in der Nordliga für die Rotenburger damit immer enger. Am Sonntag steht für die Burina-Schützlinge das Duell mit dem direkten Konkurrenten SV Blankenese an – erneut auf eigener Anlage. Eine Woche später reisen sie zum Tabellenführer TC Alfeld.