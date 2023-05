Als Denker raus muss, fällt in Hannover das 1:2

Von: Matthias Freese

Kapitän und einziger Torschütze des Rotenburger SV: Stefan Denker erzielt den Ausgleich. Später muss er in Hannover verletzt vom Feld. © Freese

Der bereits gesicherte RSV unterliegt zum Saisonabschluss bei Arminia Hannover. Währenddessen laufen die Planungen für die neue Spielzeit.

Rotenburg – Dass der Rotenburger SV die Saison in der Fußball-Oberliga in der oberen Tabellenhälfte auf Platz neun beenden wird, war bereits vor dem Abschlussspieltag klar. Insofern hatte die 1:2 (0:1)-Niederlage beim SV Arminia Hannover für die Wümmestädter keine wirkliche Bedeutung mehr. „Ein 1:1 wäre leistungsgerecht gewesen“, meinte Coach Tim Ebersbach hinterher. „Aber aus dem Nichts, in einer Phase, wo wir eigentlich am Drücker sind, bekommen wir das zweite Gegentor.“

Hamza Sejto nutzte einen lang hinter die Kette geschlagenen Ball zum Siegtreffer der Arminen in der 86. Minute. Der RSV befand sich zu dem Zeitpunkt in Unterzahl, da Kapitän Stefan Denker mit einer Zerrung ausgeschieden war und Ebersbach alle einsetzbaren Spieler bereits gebracht hatte. Matthes Rathjen und Noel Lohmann waren noch krank ausgefallen.

Denker hatte nach einem Standard das 1:1 erzielt (64.), nachdem die Arminen in der 21. Minute durch David Lucic in Führung gegangen waren. „In der zweiten Hälfte sind wir besser, frischer und aktiver rausgekommen“, fand der RSV-Trainer. Letztlich sollte es jedoch nicht zum Punkt reichen, während Hannover dadurch gerettet sein dürfte.

Im schlimmsten Fall sieben Absteiger

Wie viele Teams aus der Liga absteigen müssen, ist aber immer noch nicht klar. Wahrscheinlich ist aufgrund der Konstellationen in den oberen Klassen, dass sechs Teams die Klasse verlassen, im schlimmsten Fall trifft es wohl sieben, was wiederum davon abhängig ist, ob sich Vizemeister Lupo Martini Wolfsburg im Relegationsspiel durchsetzt.

Es zeichnet sich aber schon jetzt ab, dass die Oberliga nächste Saison „noch mal brutal stärker“, wird, wie es Ebersbach befürchtet. Schließlich kommen aus der Regionalliga der sich bereits jetzt fleißig verstärkende BSV Kickers Emden, Atlas Delmenhorst, der BSV Rehden und der VfV Borussia 06 Hildesheim herunter. „Es werden wieder viele aufrüsten, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten“, vermutet Ebersbach. Beim RSV stehen bislang sechs Abgänge fest: Jeroen Gies (Heeslinger SC), Björn Hakansson (TSV Ottersberg), Tom Kanowski (SSV Jeddeloh II), Björn Mickelat (Trainer TSV Etelsen), Tobias Kirschke (Karriereende) und der gegen Arminia im Tor stehende Hannes Butt (Heeslinger SC II). Auch Joel Schallschmidt liebäugelt mit einem Wechsel. Am 22-Jährigen soll neben dem BSV Rehden noch Atlas Delmenhorst dran sein.

RSV mit drei Torhütern im Gespräch

Das Blatt mit den Zugängen ist bei den Rotenburgern bislang leer. „Noch haben wir ein bisschen Zeit, aber wir müssen nachlegen, denn es gehen Qualitätsspieler, weil die Jungs sich das erarbeitet haben. Wir haben ganz viele Namen auf dem Zettel, aber noch ist nichts fest“, sagt Ebersbach. Er rechnet damit, dass seinem Verein auch wieder U 19-Spieler aus den Nachwuchsleistungszentren angeboten werden, weiß aber, dass es allein mit Talenten nicht getan ist.

Dabei gilt das Augenmerk bei Verpflichtungen gar nicht allzu sehr dem Sturm, denn mit Peter Bolm und Noel Lohmann, aber auch Erik Köhler hat der RSV durchaus inzwischen Torgefahr. Der Schuh drückt viel mehr im Tor, wo ein komplett neues Gespann her muss. „Wir sind mit drei Torhütern konkret im Gespräch. Ich bin da relativ entspannt“, verrät Ebersbach.