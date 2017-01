Alles fix: Freigabe für Toni Fahrner

Rotenburg - Das Tauziehen ist beendet – Trainer Andre Schmitz atmet auf: Die Landesliga-Fußballer des Rotenburger SV haben sich mit dem JFV A/O/Heeslingen geeinigt und erhalten die Freigabe für Stürmer Toni Fahrner. Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

„Ich freue mich sehr auf diesen Jungen. Er ist schnell, technisch stark und abschlusssicher“, sagt Schmitz und hofft, dass die schwache Toraubeute seines Teams nun der Vergangenheit angehört.

Der Wechsel von Fahrner zog sich hin, weil der JFV A/O/Heeslingen und sein Vorsitzender Carsten Schult den Leistungsträger aus der U 19 nur ungerne ziehen lassen wollten. Zudem bestritt Fahrner in der Hinrunde ja auch etliche Spiele für die Herren der SV Ahlerstedt/Ottendorf, dem Tabellenführer der Bezirksliga, und erzielte fünf Tore. In der U19-Niedersachsenliga führt Fahrner die Torjägerliste sogar mit 13 Treffern an.

maf