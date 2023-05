Allein unter Männern: Malin Lünsmann hilft bei Hemslingens Herren aus

Von: Hendrik Denkmann

Als eine der ersten Frauen im Kreis läuft Malin Lünsmann für die zweite Herren des TuS Hemslingen-Söhlingen auf. © Privat

Oft hat es diesen Versuch noch nicht gegeben. Als eine der ersten Frauen stand Malin Lünsmann bei einem Herrenspiel auf dem Platz.

Hemslingen – Seit einiger Zeit ist es den Fußballteams erlaubt, Frauen in Herrenmannschaften einzusetzen. Umgesetzt wurde diese Regelung bislang jedoch nur in Einzelfällen. Nun auch beim TuS Hemslingen-Söhlingen: Malin Lünsmann feierte für die Zweite des Vereins am Sonntag beim 4:6 gegen den TuS Fintel II in der 4. Kreisklasse Süd ihr Debüt. Damit gehört die 31-Jährige zu einer der ersten Spielerinnen bei den Männern. Zuvor hatte der GSV Brillit (3. Kreisklasse Nord) bereits auf die weibliche Unterstützung zurückgegriffen – sowohl auf dem Feld als auch als weitere Einwechseloption.

Doch wieso kam es überhaupt dazu? Vor allem in den unteren Klassen kämpfen die Vereine damit, dass sie ihre Mannschaft von Woche zu Woche vollbekommen. „Unsere Trainer und Fußballobmänner haben deshalb zusammengesessen und gesagt, dass wir zwei, drei Spielerinnen haben, denen sie es durchaus zutrauen, bei den Herren zu bestehen“, verrät die Vorsitzende Mareike Gölitzer. „Die Wahl ist auf Malin gefallen, weil sie guten Fußball spielen und sich durchsetzen kann. Sie hat keine Angst und ihr ist es egal, wer neben ihr steht.“ Es sei nicht die erste Anfrage des Fußballobmannes Sascha Kregel, früherer Damentrainer, gewesen, meint Lünsmann: „Lust hatte ich die Wochen davor auch schon. Da habe ich wegen meiner Verletzung aber noch gezögert. Ich habe mir letztes Jahr im August gegen Jeddingen einen Bänderriss zugezogen.“ Seither stand die gelernte Feldspielerin Anfang April gegen den TuS Tiste nur einmal ersatzweise im Tor. Im Anschluss meldete der Verein seine Neunermannschaft aus der Frauen-Kreisklasse aufgrund des Personalmangels ab.

Comeback nach längerer Pause

Nun feierte sie nach ihrer verletzungsbedingten Pause ihr Comeback – allerdings bei den Herren. „Ich habe mich gefreut, dass ich wieder spielen konnte“, schwärmt Lünsmann. Große Unterschiede zum Frauenfußball habe sie nach ihrer Einwechslung in der 70. Minute keine bemerkt. Einen ähnlichen Eindruck hatte auch Gölitzer von außen und scherzt: „In der Klasse sind die Männer nicht alle super fit.“ Dies sei Lünsmann nach ihrer längeren Verletzung sicher entgegengekommen.

Die Vereinsvorsitzende gibt allerdings zu bedenken: „Ich weiß nicht, ob ich es in höheren Klassen machen würde. Bei unserer Ersten in der 1. Kreisklasse ist das Tempo doch noch mal höher.“ Dem stimmt Lünsmann zu. Einen weiteren Einsatz in Hemslingens Zweiter könne sie sich hingegen durchaus vorstellen: „Dafür müsste ich vorher aber noch mal mehr trainieren. Es war schon ungewohnt auf dem großen Platz zu spielen. Mit unserer Neunermannschaft hatten wir ja ein verkürztes Feld.“

„Es gab keine doofen Sprüche“

Positiv hervorhob die Hemslingerin die Reaktionen der Mit- und Gegenspieler. „Mir ist da nichts aufgefallen. Vielleicht haben sie mal geguckt. Aber das war eigentlich echt kein Thema.“ Gölitzer hingegen machte eine kurze Verwunderung bei den Fintelern aus: „Da waren die Blicke schon vor dem Spiel kurz so: ,Okaaay‘. Aber es gab keine doofen Sprüche.“ Auch neben dem Platz sei die Organisation ohne Probleme verlaufen, erzählt Lünsmann: „Vor dem Spiel habe ich mich in der Nachbarkabine umgezogen. Nach dem Spiel war die zwar besetzt, deshalb habe ich gewartet, bis meine Mitspieler fertig waren und bin danach zum Duschen.“ Als rundum gelungen sieht Gölitzer deshalb den kleinen Hemslinger Testballon. „Ich finde die Regelung echt super. Wenn andere Vereine das Potenzial haben, wollen wir sie damit ermutigen, es auch einfach mal zu versuchen.“