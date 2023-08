Trapp ist im Kasten gesetzt

Alle Augen sind beim RSV auf Diop gerichtet

Von: Matthias Freese

Idyllisch wie vor der Wandtapete mit Waldmotiv: Der Kader des Rotenburger SV für die Saison 2023/2024 nimmt im Ahe-Wald Aufstellung. Oben (v.l.): Timo Kanigowski, Tim Ebersbach, Benjamin Duell, Sämi van den Berg, Stefan Denker, Kevin Klee, Michael Yeboah, Tarek Flohr, Noel Dähne und Erik Köhler; Mitte (v.l.): Malo Ehlen, Christoph Drewes, Franko Jäger, Yannick Chwolka, Henning Prüße, Alexander Arnhold, Jesse Ortiz, Lucas Chwolka und Arthur Bossert; unten (v.l.): Noah Hasch (hockend), Jurek Wernicke, Noel Lohmann, Lamine Diop, Peter Bolm und Andrii Babych. Es fehlen: Jannis Trapp, Marcello Muniz, Matthes Rathjen, Max Buschermöhle und Marcel Marquardt. © Freese

Beim Rotenburger SV gab es einen großen Umbruch im Kader. Zudem ist die Liga noch mal stärker geworden. Das Ziel ist so eindeutig der Klassenerhalt.

Es ist quasi die Aufnahmeprüfung für die Neuzugänge: Auf dem Mannschaftsabend vor dem Saisonstart muss gesungen werden – da gibt es beim Rotenburger SV keine Ausreden. „Das ist seit Jahren so Tradition“, erzählt Tim Ebersbach, der Coach des Fußball-Oberligisten. Dieses Mal wurde es eine etwas längere Angelegenheit bei so vielen Neuverpflichtungen. Während etwa Noel Dähne einen Song von Peter Fox anstimmte, hatte sich Benjamin Duell für Bushido entschieden.

Top-Transfer Lamine Diop bildete wiederum ein Duett mit Max Buschermöhle zu John Legends „All of me“. Den gesanglichen Höhepunkt lieferte jedoch Jesse Ortiz mit seiner A-cappella-Version von Adeles „Someone like you“ ab – da herrschte Einigkeit unter den Beteiligten. „Ich glaube, bis auf Jesse waren wir nicht so talentiert und sind auf dem Fußballplatz besser aufgehoben“, gestand Diop lachend.

Zum Kicken sind sie ja schließlich auch beim RSV. Gefürchtete Konditionseinheiten durch den benachbarten Ahe-Wald, wie einst zu Zeiten von Andreas Becker gerne praktiziert, gehören dabei aber der Vergangenheit an und sind so out wie eine Wandtapete mit Waldmotiv. Die idyllische Kulisse wird höchstens betreten, wenn wieder ein Ball über den Zaun geflogen ist – oder für einen Fototermin. Geackert haben sie trotzdem, auf dem Ahe-Sportgelände. Fit sind sie auch, das haben sie vergangene Saison mehrfach gezeigt. Platz neun ist die vielleicht beeindruckendste Platzierung in der Oberliga-Geschichte und bestätigt das. Nachdem die Wümme-Elf im Winter noch tief unten im Keller gestanden hat, lieferte sie 2023 ab und ist seitdem im eigenen Ahe-Stadion noch ungeschlagen. „Das war phänomenal“, findet Ebersbach.

Der tabellarische Quantensprung hatte jedoch auch etwas Tragisches zur Folge, denn die Spieler wurden bei der Konkurrenz immer begehrter. „Die Fluktuation kommt auch, weil wir gewisse Leistungen gebracht haben. Der eine oder andere hat sich eine Plattform erarbeitet und macht jetzt den nächsten Schritt“, denkt der Coach an Tom Kanowski, der es zum SSV Jeddeloh in die Regionalliga schaffte, oder an Joel Schallschmidt, der nun auch für Regionalliga-Absteiger SV Atlas Delmenhorst so interessant wurde, dass ein Wechsel zustande kam. Manch andere treten kürzer wie Björn Hakansson und Tobias Kirschke, konzentrieren sich auf die Trainerlaufbahn wie Björn Mickelat beim TSV Etelsen – oder zogen trotz vorheriger Zusage noch zu höhergehandelten Ligakonkurrenten wie Oliver Warnke (Heeslinger SC) und Marlo Siech (Atlas Delmenhorst).



Trapp ist im Kasten gesetzt

Komplett neu musste auch das Tor besetzt werden, was nach dem Weggang von Stammkeeper Jeroen Gies (Heeslinger SC) vor allem für Torwarttrainer Malo Ehlen eine neue Herausforderung bedeutet. Er hat künftig drei statt zwei Keeper – und alle sind erst im Sommer gekommen. Die klare Nummer eins ist ohne Frage der routinierte Jannis Trapp vom letztjährigen Klassenrivalen SV Ahlerstedt/Ottendorf. „Er wirkt sehr klar in seinem Torwartspiel. Ich bin extrem davon überzeugt, was er abliefert – auch als Typ“, ist Ebersbach sicher, mit dem 30-Jährigen aus Zeven einen würdigen Gies-Nachfolger gefunden zu haben. Um die Nummer zwei konkurrieren zwei Jungspunde: Noah Hasch, der zuletzt in der U 18 des TSV Etelsen starke Leistungen zwischen den Pfosten gezeigt hat, sowie der kurz vor der Saison verpflichtete Ukrainer Andrii Babych aus der U 19 des BSV Rehden, dem JFV RWD.



Ein echter Coup ist dem RSV derweil in der Offensive gelungen: Lamine Diop startet wegen eines Bänderrisses zwar verspätet in die Saison, gilt mit seiner Regionalliga-Erfahrung beim Bremer SV aber als sofortige Verstärkung. Ebersbach bezeichnet den 28-Jährigen als „absoluten Qualitätsspieler“, er dürfte das Team vorne noch unberechenbarer machen, sodass mit Diop, Noel Lohmann, Peter Bolm, Erik Köhler, Alexander Arnhold, Stefan Denker, Arthur Bossert und Jesse Ortiz reichlich offensive Auswahl vorhanden ist.



Ordentlich basteln muss das Trainergespann mit Ebersbach und den Co-Trainern Christoph Drewes sowie Timo Kanigowski aber vor allem defensiv, denn dort gilt es, eine neue Abwehrreihe zu bilden. Mit Michael Yeboah vom Brinkumer SV und dem 1,96 Meter großen Benjamin Duell (FC Hagen/Uthlede) sind zwei potenzielle Stammkräfte für die Innenverteidigung dabei. „Mit ihnen können wir die Lücken, die Warnke und Siech hinterlassen haben, schließen – mit anderen Qualitäten“, betont Ebersbach. Übrigens: Sollte es mal ein Problem auf der Torwartposition geben – auch dort könnte Duell helfen: Zu DFB-Stützpunktzeiten in Göttingen war er Keeper.



Ortiz – der Mann für gewisse Aktionen

Zwei Defensivkandidaten für die erste Elf sind ohne Frage auch der innen wie außen einsetzbare Kevin Klee und Sämi van den Berg, der unangefochtene Abwehrchef. „Sämi ist so fit wie lange nicht mehr. Er hat sieben Kilo abgenommen und die besten Laufzeiten, seit er bei uns ist“, verrät Ebersbach. Mit Jurek Wernicke (ebenfalls U18 des TSV Etelsen) lauert zudem ein Jungspund auf seine Chance. Gleiches gilt für Henning Prüße (TuS Schwachhausen), der über seine starke Physis kommt.



Mit Noel Dähne vom Heeslinger SC und Tarek Flohr vom Brinkumer SV hat sich der RSV außerdem zwei typische Schienenspieler, „die sehr offensiv ausgerichtet“ sind, frühzeitig gesichert. Im Mittelfeld zeigte Max Buschermöhle (TuS Schwachhausen), dass er durchaus ein Sechser-Anwärter für die Anfangsformation ist. Den seit Kurzem in Horstedt lebenden US-Amerikaner Jesse Ortiz, eher für das offensive Mittelfeld vorgesehen, bezeichnet Ebersbach bereits als „Glücksgriff – ein begnadeter Techniker, der mit einer Aktion ein Spiel entscheiden kann“.



Quasi der halbe Kader ist neu. Was der Trainer aber bereits erfreut festgestellt hat: „Wir haben wenig Diven, wenig Egozentriker. Wir haben auch menschlich wirklich sehr gute Jungs dazubekommen, die alle das Potenzial haben, Stammspieler zu werden. Und sie ziehen richtig gut mit.“ Seine erste sportliche Einschätzung: „Ich glaube, dass wir im Spiel mit dem Ball auf jeden Fall nicht schlechter sind. Fußballerisch scheinen wir vom Potenzial nach vorne sogar noch stärker zu sein.“

Ähnlich sieht es der sportliche Leiter Torsten Krieg-Hasch, der so einige Extrastunden im Sommer einlegen musste, sich nicht nur über manchen Weggang ärgerte und um manchen Zugang hart fightete. Er betont: „Wir haben unsere Abgänge kompensiert. Klar ist das ein erheblicher Umbruch, den Tim meistern muss. Wir hatten ja einen kräftigen Aderlass, aber wir sind qualitativ jetzt mindestens gleichwertig aufgestellt.“



Grewe geht vom Abstiegskampf aus

Angesichts der gestiegenen Qualität in der Liga mit den vier Regionalliga-Absteigern Kickers Emden, VfV 06 Hildesheim, Atlas Delmenhorst und BSV Schwarz-Weiß Rehden ist das aber wohl auch nötig gewesen. Die Rotenburger gehören seit Jahren zu den Clubs mit den kleinsten Etats. Daran wird sich wohl nichts ändern. Der Vereinsvorsitzende Peter Grewe erklärt: „Wir mussten ein bisschen aufstocken, sind aber sicher im unteren Drittel der Liga damit. Es kommen insgesamt mehr Kosten auf den Verein zu, aber das können wir bewerkstelligen. Das, was wir vorhaben, können wir finanzieren.“



Dass die Bäume nach Platz neun nicht in den Himmel über dem Ahe-Wald wachsen, weiß Grewe ganz genau: „Da müssen wir ganz offen mit umgehen, dass wir sicher gegen den Abstieg spielen werden. Da darf man sich aber nicht irremachen lassen. Wir wissen, dass wir eine tolle Mannschaft haben, die fightet und Fußball spielen kann.“



Stenogramm Weggänge: Tom Kanowski (SSV Jeddeloh), Marlo Siech, Joel Schallschmidt (beide SV Atlas Delmenhorst), Oliver Warnke, Jeroen Gies (beide Heeslinger SC), Björn Hakansson (TSV Ottersberg), Björn Mickelat (Trainer TSV Etelsen), Tobias Kirschke (TuS Hemslingen-Söhlingen), Hannes Butt (Heeslinger SC II), Wedat Bezek (Ziel unbekannt). Zugänge: Jannis Trapp (SV Ahlerstedt/Ottendorf), Noah Hasch, Jurek Wernicke (beide TSV Etelsen U 18), Michael Yeboah, Tarek Flohr (beide Brinkumer SV), Henning Prüße, Max Buschermöhle (beide TuS Schwachhausen), Franko Jäger (eigene Zweite), Benjamin Duell (FC Hagen/Uthlede), Lamine Diop (Bremer SV), Noel Dähne (Heeslinger SC), Jesse Ortiz (Redhawks Seattle University/USA), Andrii Babych (JFV RWD U19). Kader: Jannis Trapp, Noah Hasch, Andrii Babych - Michael Yeboah, Jurek Wernicke, Sämi van den Berg, Henning Prüße, Marcello Muniz, Kevin Klee, Franko Jäger, Benjamin Duell, Noel Dähne – Mittelfeld: Matthes Rathjen, Jesse Ortiz, Erik Köhler, Tarek Flohr, Stefan Denker, Yannick Chwolka, Lucas Chwolka, Max Buschermöhle, Alexander Arnhold, Marcel Marquardt - Angriff: Arthur Bossert, Peter Bolm, Noel Lohmann, Lamine Diop. Trainer: Tim Ebersbach. Co-Trainer: Christoph Drewes, Timo Kanigowski. Torwarttrainer: Malo Ehlen. Betreuer: Jörg Matthies, Manfred Balzer. Sportlicher Leiter: Torsten Krieg-Hasch. Teammanager: Alexander Bese. Physiotherapeut: Pascal Hein. Saisonziel: Klassenerhalt. Favoriten: Borussia Hildesheim, Kickers Emden.

Der erneute Klassenerhalt wäre sogar „noch dreimal höher zu bewerten als letztes Jahr“, meint Ebersbach und formuliert: „Die Liga ist brutal stärker geworden. Die ersten acht, neun Mannschaften haben ja alle fast einen Regionalliga-Kader. Das sind Welten, da können wir nicht mithalten. Da kann Platz neun nicht unser Ziel sein. Wir versuchen, von vornherein über dem Strich zu bleiben.“ Emden und Hildesheim nennt er als Titelanwärter, die FSV Schöningen ist für ihn ein Geheimfavorit.



Für den RSV wäre bei mindestens vier Absteigern ein ordentlicher Saisonstart umso wichtiger. Zumindest der Spielplan lässt die Möglichkeit offen, denn in den ersten beiden Spielen geht es gegen zwei Aufsteiger – zunächst zum SSV Vorsfelde, ehe Blau-Weiß Bornreihe im Ahe-Stadion gastiert.