Ali Kara verstärkt die SG Westerholz/Hetzwege

Von: Matthias Freese

Letzter Auftritt im Trikot des FC Rüspel/Weertzen: Ali Kara verlässt die Kabine vor dem Spiel in Mulmshorn. © Freese

Torjäger Ali Kara bringt aus Rüspel auch Ammar Jaafar mit. Als einen der Hauptgründe für seinen Wechsel nennt er das gute Training in Westerholz.

Westerholz – Der drittbeste Torschütze der 1. Fußball-Kreisklasse Süd spielt künftig für die SG Westerholz/Hetzwege: Ali Kara verlässt den FC Rüspel/Weertzen, der in der Saisonschlussphase den Aufstieg verspielt hatte. Der 25-jährige Top-Stürmer hatte 22 Tore erzielt. Mit Ammar Jaafar (früher Rotenburger SV II und VfL Visselhövede) kommt ein weiterer Offensivspieler aus Rüspel mit zum Ligarivalen Westerholz.

„Es ist keine Entscheidung gegen Rüspel, sondern für Westerholz und für meine Freizeit. Persönlich hatte ich eine sehr gute Saison in Rüspel und bin dem Club für alles dankbar. In Westerholz werde ich jetzt mit Ammar wieder zusammen spielen, was für mich ein Grund für die Entscheidung war“, erklärt Kara auf Nachfrage. Zudem sei dem Scheeßeler die Fahrerei zu viel geworden. „Ich arbeite in Visselhövede, Training in Rüspel ist auf Dauer immer blöd. Ich habe es aus zeitlichen Gründen oftmals nicht geschafft, zum Training zu kommen. Außerdem werde ich im Sommer und Herbst oft unterwegs sein.“

Ali Kara ist überzeugt, dass es in Westerholz sportlich und menschlich passen wird. „Die Jungs sind gut drauf“, hat er bei zwei Trainingseinheiten unter Coach Ralf Milbrandt festgestellt. „Und das war mega. Das hat mich sehr überzeugt. Das Training von Ralf war für mich auch einer der Hauptgründe“, verrät er.