Alfstedt bestraft die Fehler von Aufsteiger Scheeßel

Von: Matthias Freese

Teilen

Der SV Rot-Weiß Scheeßel – hier mit Jan Garbers am Ball, angegriffen von Alfstedts Connor Lührs – hat in der Kreisliga noch einen schweren Stand. © Heyne

Scheeßel unterliegt auch im zweiten Heimspiel mit drei Toren Differenz. Coach Sebastian Bretzke sieht jedoch Fortschritte im Vergleich zum Auftakt.

Scheeßel – Eine simple Erkenntnis gibt es für Sebastian Bretzke, den neuen Trainer des SV Rot-Weiß Scheeßel, bereits nach dem zweiten Auftritt in der neuen Spielklasse: „Es ist einfach ein anderes Tempo als in der 1. Kreisklasse. Und Fehler werden viel eher bestraft – das haben wir jetzt erfahren“, meinte er nach der 0:3 (0:1)-Heimniederlage in der Fußball-Kreisliga gegen den FC Alfstedt/Ebersdorf. Mit einem Spiel im Rückstand, aber null Punkten als bisherige Ausbeute belegt der Aufsteiger aktuell den letzten Platz.

„Viel wichtiger ist, dass wir die Köpfe wieder hochkriegen, denn als nächstes geht es gegen den TuS Bothel“, richtete Bretzke den Blick bereits auf den kommenden Spieltag und das dann anstehende Keller-Derby. Oben waren die Köpfe zumindest in der Woche gewesen, als die Spieler aufgrund der Aufzeichnungen einer nun fest installierten Kamera auf dem Scheeßeler Sportplatz noch einmal zu sehen bekamen, was sie im ersten Spiel gegen den TSV Groß Meckelsen falsch gemacht hatten. „Und wir haben es schon deutlich besser gemacht als gegen Groß Meckelsen“, fand Bretzke. „Nach vorne war das schon ganz ansehnlich. Nur bringen wir uns selber in die Bredouille, indem wir hinten Fehler machen und dadurch das verschenken, was wir investieren. Alfstedt wollte kontern und hat es auch gemacht.“ Effektiv obendrein.

Bei diesen Temperaturen hilft nur Wasser als Abkühlung – logisch, dass dann auch in Scheeßel Eimer stehen und die Spieler (hier Leif Gieseke) gerne reingreifen. © Heyne

Einer dieser Ballverluste in der Vorwärtsbewegung führte denn auch zum frühen Gegentor durch Marcel Riggers in der siebten Minute. Bis zur Pause sah Bretzke dann einen guten Auftritt seines Teams, das versuchte, von hinten herauszukombinieren. Nach der Halbzeit sorgte Alfstedt jedoch recht frühzeitig für eine Vorentscheidung: Lars Rademacher traf doppelt (57./63.). „Alfstedt hat es gut gemacht und danach nichts mehr anbrennen lassen“, bemerkte Bretzke, der noch einmal alles versuchte. Zwar nahm er keine taktischen Veränderungen vor, doch ein Dreierwechsel in der 64. Minute war eine Maßnahme, um frische Kräfte für die Offensive zu bringen. „Ich wollte die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir das 0:3 noch umbiegen können“, betonte Bretzke, der außerdem Mike Sprenger aus der Innenverteidigung ins offensive Mittelfeld beorderte und mit Dirk Dreyer sowie Niklas Wahlers weitere Wechsel vornahm. Allerdings blieb es bei einer dicken Möglichkeit von Dreyer, der allein auf Torwart Patrick Monsees zulief, aber scheiterte. „Uns fehlte so ein bisschen das Spielglück nach vorne“, haderte Scheeßels Trainer und hofft darauf, dass im Derby beim TuS Bothel nächsten Sonntag mehr herausspringt als bisher.