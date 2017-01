Airich und Müller beleben die Offensive

RSV verpflichtet Routinier aus Uphusen und Talent aus Fintel / Tauziehen um Fahrner

+ David Airich spielte für den TB Uphusen erfolgreich in der Oberliga. Jetzt will er dem RSV in der brenzligen Lage helfen.

Rotenburg - Von Matthias Freese. Im Kampf um den Klassenerhalt verstärkt der auf dem drittletzten Rang der Fußball-Landesliga liegende Rotenburger SV weiter seine Offensive. Coach Andre Schmitz vermeldete jetzt die Verpflichtungen von Routinier David Airich vom TB Uphusen und von Talent Michel Müller vom TuS Fintel. Das Tauziehen mit dem JFV A/O/Heeslingen um Toni Fahrner geht derweil weiter: „Wir sind noch in den Verhandlungen“, sagt Schmitz.

Vor allem Airich dürfte dem RSV sofort weiterhelfen. „Ich kenne keinen kopfballstärkeren Spieler“, hält Schmitz große Stücke auf den 30-Jährigen, den er schon zu seiner Oberliga-Zeit beim TB Uphusen als Stammkraft einsetzte. Seit dem Sommer agierte Airich für die Uphuser Reserve in der Kreisliga als Innenverteidiger, hatte aber das Angebot, jetzt wieder in den Kader der Ersten zurückzukehren. Er lehnte ab und folgte Schmitz’ Ruf. „Ich will Rotenburg nicht in der Bezirksliga sehen“, betont er und ergänzt: „Die Herausforderung reizt mich, auch mit den jungen Leuten.“ Airich, dreifacher Familienvater, weiß um seine Stärken in der Luft, betont aber auch: „Ich bin kein Goalgetter.“ In 37 Oberligaspielen kam er auf zwölf Tore.

Exakt zwölf Mal traf auch Michel Müller für den TuS Fintel in der Hinserie – und war damit zweitbester Torjäger der 1. Kreisklasse Süd. „Er ist talentiert und technisch versiert“, sagt Schmitz über den 20-Jährigen, der am Sonntag beim Hallenturnier des TuS Tarmstedt für den RSV debütierte – und Platz drei durch ein 3:0 im kleinen Finale gegen den MTV Wilstedt feierte. Tags zuvor hatten die Rotenburger beim Turnier in Gnarrenburg im Spiel um Platz drei gegen Bezirksligist TuS Zeven mit 4:6 verloren. „Da war die Luft raus“, meinte Außenverteidiger Andreas Kiel.