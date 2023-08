Airfences – 630 Meter Sicherheit in Blau-Gelb auf dem Eichenring

+ © Heyne Auf 630 Metern Länge schützen Airfences die Fahrer in den Kurven des Eichenrings. © Heyne

Die Dorfjugend Wittkopsbostel unterstützt den MSC Scheeßel beim „Knochenjob“. Damit ist der Aufbau für die Langbahn-WM in den finalen Zügen.

Scheeßel – Wer in den letzten Tagen am Eichenring in Scheeßel unterwegs war, mochte sich an ein Riesenplanschbecken in der Farbgebung des schwedischen Möbelriesen erinnert fühlen: Zwei Tage lang wurden aus Sicherheitsgründen „Airfences“ an den Kurven der Sandbahn angebracht, bevor am Sonntag (Rennbeginn: 14 Uhr) die vom MSC Eichenring Scheeßel ausgerichtete Rennen der Langbahn-WM über die Bühne gehen können.

Insgesamt 630 Meter der mit Luftschläuchen bestückten Spezialplanen, die von einem Westersteder Unternehmen mit enormem logistischen Aufwand auf zwei Lkw von einem internationalen Rennen zum nächsten gekarrt werden, kommen zum Einsatz. Das kostet: Einen vierstelligen Betrag muss der MSC Eichenring berappen, Aufbau der „Luftzäune“ noch nicht inbegriffen. Den besorgen die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder seit einigen Jahren gemeinsam mit mehr als einem Dutzend Helfern der Dorfjugend Wittkopsbostel, die so ihre Kasse für gemeinsame Aktivitäten aufbessern. „Ein echter Knochenjob“, weiß Hauptsportleiter Johannes Intemann, der am Donnerstag bis zum Anbruch der Dunkelheit und danach im Scheinwerferlicht im Einsatz war, „aber eine wichtige Maßnahme für die Sicherheit der Fahrer.“ Gerade erst 2022 wäre ein Fahrer bei einem Unfall ohne die blau-gelben, von Werbebannern verdeckten Luftschläuche wohl kaum so glimpflich davongekommen. Seit mehr als zehn Jahren sind sie seitens des Deutschen Motorsportverbandes, aber auch des Weltverbands FIM Vorschrift; auf dem Eichenring waren sie jedoch schon länger im Dienste der Fahrersicherheit im Einsatz, um eine Kollision etwaiger „Ausbrecher“ mit den Holzwänden abzufedern.

Vorverkaufszahlen stimmen die Organisatoren optimistisch

Drei Mann braucht es, um die zusammengefalteten Planen aufzuhängen. „Dabei schlagen sich die jungen Frauen mindestens ebenso gut wie die Jungs der Dorfjugend“, stellt der langjährige Schatzmeister Johann Gerken fest.

Auch wenn bis zur Abnahme der Bahn und zum Start noch viel zu tun ist, sind die äußeren Umstände optimal, wie Intemann erklärt: „Den Regen am Donnerstag hat die Bahn gebraucht, sonst hätten wir sprengen müssen.“ Das Wetter am Sonntag verspricht für die Besucher Sonne. Schon jetzt stimmen die Zahlen des ersten Vorverkaufs beim Langbahnrennen, noch dazu online, optimistisch. Genaue Zahlen nennt Gerken nicht, „aber wenn wir nachfragen, grinst unser Schatzmeister Michael Urban zufrieden“. Doch damit nicht genug der Neuerungen: Erstmals sollen die Rennen per Stream live an zahlende Abonnenten übertragen werden.