Ailton und Burdenski „fühlen“ in Visselhövede schon mal vor

Von: Hendrik Denkmann

Zusammen mit Visselhövedes Fußball-Abteilungsleiter Markus Hoyer (l.) testen die Werder-Allstars Ailton (2.v.l.), Dieter Burdenski (3.v.l.) und Lars Unger schon einmal den Rasen an der Celler Straße. © Denkmann

Sonntag spielen Ailton & Co. mit der Traditionsmannschaft von Werder Bremen in Visselhövede. Kurz zuvor hat der Brasilianer schon mal vorbeigeschaut.

Visselhövede – Bei spätsommerlichen 25 Grad haben sich Ailton, Dieter Burdenski und Lars Unger am Montag auf den Weg gemacht, um sich vor Ort vom Fußballplatz des VfL Visselhövede selbst ein Bild zu machen. Dort treten die drei ehemaligen Bundesliga-Spieler mit der Traditionsmannschaft des SV Werder Bremen am Sonntag ab 14 Uhr im Rahmen eines Familientags gegen ein gemischtes Herren-Team der Heidestädter an.

„Das ist doch wohl ein Teppich, oder?“, meint Markus Hoyer. „Der ist auf jeden Fall besser als der Platz am letzten Wochenende in Bremerhaven“, antwortet Unger auf die Frage des Visselhöveder Fußball-Abteilungsleiters. Gemeinsam mit Ailton trat der Mittelfeldmann gegen die TSV Wulsdorf an und gewann dank der zwei Tore des Brasilianers auf einem unebenen Platz mit 2:1. Sichtlich erfreut zeigt sich auch der „Kugelblitz“ am Montag, dass der Rasen in Visselhövede dicht und eben ist. Entsprechend motiviert sagt er: „Ich versuche wieder, ein paar Tore zu schießen.“

VfL-Familientag Der VfL Visselhövede veranstaltet am Sonntag einen Familientag. Einlass ist ab 10 Uhr. Neben musikalischem Frühschoppen gehört auf dem B-Platz ein Kinderspieleland zum Programm. Zudem bieten die Darts- und Tennissparte ein Probetraining an. Der Eintritt für alle Erwachsenen beträgt neun Euro, für Sechs- bis 17-Jährige fünf Euro, für alle unter sechs ist er frei.

Für den einen oder anderen Treffer ist sicherlich auch Nelson Valdez gut. Werders ehemaliger Stürmer hat seine Zusage ebenso wie Kevin Schindler, Erhan Albayrak, Christian Brand und Günter Hermann gegeben. Burdenski steht zudem als Trainer an der Seitenlinie. „Wenn alles gut geht“, meint Unger, läuft Torsten Frings auf. Ein Fragezeichen steht aufgrund einer Schulterverletzung hinter Torwart Felix Wiedwald.

Dem entgegenstellen sich die Gastgeber mit einem Mix aus erster und zweiter Herren. Gut möglich sei, so Hoyer, dass zusätzlich ehemalige Spieler wie Marco Jorzick aufdribbeln werden. Für ihn wäre es, wie auch für Adthe Haliti und Marten Schwarz, ein Wiedersehen mit Burdenski und Unger. Die fünf Männer waren bereits am 7. August 2010 dabei gewesen, als Werders Traditionsmannschaft das erste Mal an der Celler Straße gastiert hatte und mit 4:1 als Sieger vom Platz gegangen war. Damals hatte Burdenski noch vor 2 500 Fans zwischen den Pfosten gestanden. „Dieses Mal planen wir mit 1 500 Zuschauern“, erzählt Hoyer und verrät stolz: „Dilvin Güler leitet das Spiel.“ Die Schiedsrichterin pfeift seit dieser Saison für den VfL Visselhövede, ist in der Frauen-Oberliga sonst unterwegs. Die Partie am Sonntag wird somit sicherlich auch für sie besonders.