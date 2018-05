Ahrens früh wach – dann schläft Bothel

1:3 in Osterholz-Scharmbeck / Einigen Spielern fehlte die richtige Einstellung“

+ Cedric Ahrens erzielte das 1:0.

Bothel - Noch keine Entwarnung für den TuS Bothel! Durch die 1:3 (1:1)-Niederlage am Freitagabend beim VSK Osterholz-Scharmbeck ist der Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga für das Team um Spielertrainer Christoph Meinke noch nicht endgültig fix. Bereits am Montag (15 Uhr) gibt es die nächste Chance, die 40-Punkte-Marke zu erreichen – dann geht es zum schlechter platzierten SVV Hülsen.