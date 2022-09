Illing tut der Positionswechsel gut

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Auch wenn Adrian Illing (r.) hier mit rechts passt, ist der linke eher der starke Fuß des Horstedters. © Freese

Die Ausdauer hat sich ausgezahlt. Seit dieser Saison spielt Adrian Illing im linken Mittelfeld, blüht dort richtig auf und ist auch deshalb unser Spieler des Wochenendes.

Horstedt – Adrian Illing hat sich in einen Rausch geschossen. Fünf der acht Saisontore der SG Horstedt/Mulmshorn gehen auf das Konto des 25-Jährigen. Drei davon schoss er am Sonntag im Match der 1. Kreisklasse Süd gegen die Fußballer des FC Walsede. „Hätte ich die ersten zwei nicht gemacht, hätte ich den Freistoß zum dritten sicher nicht verwandelt“, vermutet der linke Mittelfeldspieler, der diese Position erst seit Kurzem bekleidet.

In der vergangenen Saison lief Illing noch als linker Verteidiger auf. „Seitdem Miguel Sojka und Robin Behrmann das auf den Außen aber gut machen, habe ich Harry (Trainer Stephan Hartwig, Anm. d. Red.) so lange genervt, dass ich einen vor durfte“, verrät er. Der Positionswechsel habe seinem Spiel gutgetan. „Ich kann viel laufen. Von daher passt das im linken Mittelfeld am besten. Da wäre der Sturm wohl zu weit vorne“, scherzt Illing.

Umzug nach Sottrum

In der Jugend, die er durchgängig nur in Horstedt verbrachte, spielte er oftmals in der Spitze – oder auf der Zehn. „Da habe ich das eine oder andere Mal schon drei Tore in einem Spiel geschossen. Bei den Herren bisher nicht“, erinnert sich Illing, der vor sieben Jahren sein Debüt in der 1. Kreisklasse gab. Seitdem lief der gebürtige Horstedter mit nur einer Ausnahme – 2019/2020 in der 2. Kreisklasse – in dieser Liga auf. In dieser Zeit, genauer im Oktober 2019, zog es ihn dann aus dem Elternhaus nach Sottrum. „Hier will ich nicht mehr wegziehen, hier gefällt es mir sehr gut“, meint Illing. Eine fußballerische Zukunft schließt er bei den Mannen von der Wieste zumindest nicht gänzlich aus. „Sag niemals nie“, fasst er sich kurz. „Auf die Liga kommt es mir nicht an, sondern auf die Leute. In einer höheren Liga muss man sich disziplinierter verhalten. Dieses Wochenende war ich Samstag bis sechs unterwegs. Das geht bei uns noch“, weiß Illing die Situation in Horstedt zu schätzen.

Dort ist der Linksfuß neben Nils Fränkler und Florian Möhle auch für die Freistöße mitverantwortlich. „Ich habe das Glück, dass ich mit links schieße, die anderen mit rechts“, sagt Illing, der somit häufiger bei den Standards antritt und dabei Tore wie gegen Walsede erzielen kann.

„Wir mussten eine Reaktion zeigen“

Insgesamt sind es nun bereits fünf Tore in dieser Spielzeit. Dabei verlief der Auftakt in die Liga alles andere als gut. Mit 1:9 verlor Horstedt gegen Absteiger SG Westerholz/Hetzwege. „Das tat schon weh“, gibt Illing zu, der beruflich als Groß- und Außenhandelskaufmann in Ottersberg arbeitet. Auch mit ihm auf dem Feld lief es nicht rund. Umso mehr dafür dann beim 4:0 gegen den MTV Jeddingen, gegen den er seine ersten zwei Saisontreffer erzielte. „Wir mussten eine Reaktion zeigen und das haben wir“, freut sich Illing, der mit seiner Mannschaft nach dem 3:2-Erfolg gegen Walsede am Wochenende nun auf Platz neun rangiert. Doch geht nun noch mehr? „Wir haben einen guten Kader, aber viele Verletzte. Von Platz eins bis vier ist alles drin“, sagt er.