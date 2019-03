In der Abwehr zu grün

Thies Stieghahn (am Ball) spielte stark und traf achtmal aus dem Spiel heraus. Foto: FREESE

Rotenburg – Lana Caesar wusste, wo der Hund begraben liegt. „Uns fehlen noch die Ruhe und Abgebrühtheit. Wenn wir gewinnen wollen, muss sowohl die Leistung im Angriff als auch in der Deckung stimmen“, erklärte die Trainerin des JH Wümme, nachdem ihre männliche A-Jugend im Kellerduell gegen die HSG Mittelweser/Eystrup mit 39:41 (20:17) den vierten Saisonsieg knapp verpasst hatte. Damit tauschten beide Teams die Plätze im Tableau der Handball-Landesliga, sodass die Sieben von Caesar nun das Tabellenende ziert.

JH Wümme war besser ins Spiel gekommen und führte durch den achtfachen Torschützen Philip Bassen mit 5:3 (7.). Da aber auf Seiten des Gegners Joost Cordes offenbar mit dem richtigen Fuß aufgestanden war, war der Vorsprung schon bald passé. Der Topscorer der Gäste markierte zunächst den Ausgleich zum 8:8 (14.) und sorgte zwei Minuten später für die 10:8-Führung seines Teams. Am Ende kam Cordes auf 13 Treffer. Die Gastgebeber schlugen noch einmal zurück, sodass das Caesar-Team beim 20:17 durch Bassen (30.) mit einer Drei-Tore-Führung in die Halbzeit ging.

Auch in Durchgang zwei war die Wümme-Sieben beim 31:25 (44.) durch Thies Stieghahn noch in der Spur. Doch bedingt durch viele technische Fehler kam die Mannschaft um den neunfachen Torschützen Tobias Hellmich vom Weg ab. Selbst ein 35:32 elf Minuten vor dem Ende reichte nicht, da Wümme immer hektischer wurde, sodass am Ende Mittelweser/Eystrup die Punkte mit nach Hause nahm. Caesar fand nach der 13. Saisonniederlage deutliche Worte: „Obwohl wir vorne endlich mal mit Tempo gespielt haben, geht einigen Spielern das Abwehrverständnis einfach ab.“

Tore JH Wümme: Schubert (2), Bostelmann (4), Meinke (3), Bassen (8/1), Hellmich (9), Frick (1), Stieghahn (8), Martens (2), Joneleit (2). bjl