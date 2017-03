Illinger rettet Punkt im wilden Gebolze

Stemmen - Von Vincent Wuttke. Sollten Martin Illinger und Hannes Bellmann in den nächsten Tagen über Nackenschmerzen oder einen Brummschädel klagen, wäre es kein Wunder. Immerhin gingen die beiden Stürmer des TV Stemmen im Derby der Fußball-Bezirksliga gegen den TuS Bothel unzählige Male in Kopfballduelle. Denn die Kollegen aus der Abwehr und dem Mittelfeld hatten über die 90 Minuten einen Lieblingsspielzug: langer Hafer nach vorne. Erfolg brachte die Taktik nur bedingt. Das Spiel endete 1:1 (1:1).

„Das ist viel zu wenig in unserer Situation. Da bringt uns so ein Punktgewinn nicht weiter“, haderte Stenmmens Coach Heiko Schreiber nach dem Abstiegskampf-Duell. Da der FC Worpswede zeitgleich mit 2:0 gegen den Rotenburger SV II gewann, sind die Schwarz-Gelben nun sogar auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht. „Das ist eine gefühlte Niederlage“, meinte Schreiber, obwohl er von dem Resultat der Konkurrenten nichts wusste. Dabei hatte seine Elf noch zwei Mal Glück, als erst Frenk Günter mit seinem Heber nur die Latte traf (70.) und dann Tobias Hoops in einer Dreifach-Chance an Stemmens Keeper Timo Jeschke sowie dem Aluminium scheiterte (80.). „Das war richtig Pech“, fand Bothels Spielertrainer Christoph Meinke.

Auch, wenn seine Mannschaft den Vorsprung auf den direkten Konkurrenten Stemmen auf drei Zähler hielt, war er enttäuscht. „Das war ein krasser Rückschritt. Alle von uns wussten um die Bedeutung des Spiels. Da ist diese schlechte Leistung kaum zu erklären“, war Meinke etwas ratlos. Dabei begann für die Gäste alles nach Plan. Nicht einmal drei Minuten waren gespielt, als Julian Prinz nach einer Ecke zur Führung einschoss. „Besser hätte es nicht anfangen können, aber dass wir danach so verkrampft sind, ist merkwürdig“, rätselte der Spielercoach weiter. Die Hausherren hielten mit einigen guten Angriffen dagegen. Hussen Kenj (18.) und Martin Illinger (19.) nutzten erste Chancen nicht.

„Vor der Pause war es noch sehr ordentlich von uns“, sagte Schreiber. Doch plötzlich wurden alle Bälle nur noch weit nach vorne geschlagen – zunächst noch mit Erfolg. In der 43. Minute legte Illinger per Kopf auf Bellmann ab, der wieder auf seinen Sturmpartner Illinger quer legte und dieser den Ball ins Netz stolperte. Für Bothel, auf dessen Seite Sven Beyer in den Schlussminuten sein Comeback nach einer Sprunggelenksverletzung gab, war der Treffer doppelt bitter. Kapitän Bastian Hollmann blieb verletzt liegen und musste mit einer Sprunggelenksverletzung raus – mit ihm ging endgültig die Idee für Flachpässe auf beiden Seiten.

Die letzte halbe Stunde wurde zum Gebolze, in dem Steffen Brunckhorst die größte Chance für die Gastgeber per Kopf aus fünf Metern vergab (61.). „Den muss er machen“, meinte Schreiber. Und sein Gegenüber Christoph Meinke fand: „Einen Sieger hätte dieses Spiel zwischen Not und Elend nicht verdient gehabt.“