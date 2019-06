36-jähriger Güven Ayik hält sein Versprechen – Rückkehr zum RSV

Stürmer kommt aus Hülsen / Für die Zweite und die Altherren

+ Güven Ayik, hier in der Hinrunde der vergangenen Saison für die Altherren des Rotenburger SV am Ball, kehrt aus Hülsen an seine alte Wirkungsstätte zurück. Foto: Woelki

Rotenburg - Von Mareike Ludwig. Sieben Jahre ist es mittlerweile her, dass Güven Ayik für den damaligen Fußball-Oberligisten Rotenburger SV aufgelaufen ist. Danach folgten einige weitere Stationen. Der Kontakt zum Wümme-Club ist aber in der ganzen Zeit nie abgerissen. Nun kommt es zum Wiedersehen. Ayik hat seinen Pass erneut bei den Rotenburgern abgegeben. Dieses Mal will er sowohl bei der Reserve in der Kreisliga einsteigen, als auch für die Altherren spielen.