30 Minuten Leerlauf und keine Punkte für den RSV

Von: Matthias Freese

Routinier Björn Mickelat sorgte in Hälfte zwei für Belebung – aber auch nicht für die Wende. © Freese

Der Rotenburger SV hat bei Aufsteiger TSV Pattensen seine dritte Saisonniederlage kassiert. Dabei agierte die Ebersbach-Elf sogar zeitweise in Überzahl.

Rotenburg – So schnell kann es gehen: Weil die Oberliga-Fußballer des Rotenburger SV nicht nur ihre bis dato schwächste Saisonleistung ablieferten, sondern auch noch mit 0:2 (0:1) beim Aufsteiger TSV Pattensen unterlagen, liegen sie nun nur noch einen Rang vor den Abstiegsplätzen – punktgleich mit dem SV Arminia Hannover. Es war die dritte Niederlage im sechsten Spiel für die Wümmestädter.

„Der Frust hält sich in Grenzen. Aber es ist schon ärgerlich, denn Pattensen war nicht gut, wir aber noch schlechter. Beide Mannschaften haben keine 90 Minuten Oberliga-Fußball gezeigt“, meinte Coach Tim Ebersbach. Er räumte aber ein: „Die haben gekämpft ohne Ende, die fünf hinten haben sich in alles reingeschmissen. Wir hatten hingegen 30 Minuten Leerlauf, da haben wir nicht stattgefunden – das kannst du dir in der Oberliga nicht erlauben.“ Damit spielte Ebersbach auf die Phase nach der ersten Viertelstunde an. Hatten seine Mannen zunächst beste Chancen ungenutzt gelassen – insbesondere Tom Kanowski –, so leisteten sie sich beim Gegentor von Steven Melz gleich eine ganze Fehlerkette. „Und dann läufst du hinterher. Den Vorwurf müssen wir uns gefallen lassen, dass wir die Zweikämpfe nicht aktiv genug geführt haben und wir auf dem schwer bespielbaren Platz alles fußballerisch lösen wollten“, meinte Ebersbach. „Wir haben das zielstrebige Spiel vermissen lassen.“

Reaktion war „völlig in Ordnung“

In der Halbzeit reagierte der Trainer der Wümmestädter und brachte Björn Mickelat als Zehner ins Spiel. „Er war absolut belebend“, fand Ebersbach. Allerdings verpasste auch der Routinier den Ausgleich, als er am starken Keeper Marten Krause scheiterte (56.). Kurz darauf setzte Björn Hakansson, über das ganze Spiel gesehen Rotenburgs Bester, einen Freistoß an die Latte.

Pattensen war wiederum durch Konter stets gefährlich, musste allerdings ab der 72. Minute zu zehnt weiterspielen, nachdem sich der erst elf Minuten vorher eingewechselte Jannik Dörn wegen eines Handspiels Gelb-Rot einhandelte. Kapital vermochten die Rotenburger aus der Überzahl nicht zu schlagen. Im Gegenteil: Der Liganeuling erhöhte sogar durch Christoph Samow auf 2:0, nachdem Maximilian Schulz durch Kevin Klee und Marlo Siech durchgegangen war (85.). So half es auch nichts, dass der RSV im zweiten Durchgang überlegen wirkte. „Die Reaktion und unser Spiel in der zweiten Halbzeit waren völlig in Ordnung, aber da kannst du dir nichts für kaufen, wenn du die Tore nicht machst“, wusste auch Ebersbach nur zu gut.