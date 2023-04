3:4 im Kellerduell: Helvesiek fehlt die letzte Konsequenz

+ © Denkmann Noch einer der Lichtblicke bei Helvesiek: Jona Prigge (am Ball) setzt zum Schuss an. Später bringt er sein Team mit zwei Toren noch mal heran. © Denkmann

Nach dem 3:4 im Kellerduell gegen den MTSV Selsingen steht Helvesiek weiter am Tabellenende. Zudem droht der Meyer-Elf ein Ausfall von Sönke Prigge.

Helvesiek – Der Ball lag bereits im Netz. Dennoch trat Felix Porrath nach dem 0:3 noch einmal dagegen und ließ seinen Ärger heraus. Alles deutete auf einen deutlichen Auswärtserfolg der Gäste im Kellerduell der Fußball-Kreisliga hin. Doch der gastgebende SV GW Helvesiek bekam die zweite Luft und brachte den Ball in den letzten 20 Minuten selbst dreimal im Tor unter. Da aber der MTSV Selsingen ein viertes Mal genetzt hatte, unterlag der Aufsteiger trotz der Aufholjagd mit 3:4 (0:2) und steht weiterhin am Tabellenende.

Die Köpfe gingen runter, manch Spieler legte sich enttäuscht auf den Boden. Einer hatte genug gesehen: Keeper Clemens Windeler verließ den Platz nach dem Abpfiff Richtung Kabine, ohne am Abschlusskreis teilzunehmen. Auch ein Ruf seines Trainers Jannik Meyer ignorierte er. Der wiederum wollte nicht genauer darauf eingehen. Stattdessen suchte Meyer eine Erklärung für die aktuelle Situation: „Wir haben viele Spieler mit Potenzial. Das rufen sie in einzelnen Situationen auch ab, aber uns fehlt einfach die mannschaftliche Geschlossenheit.“ Einen weiteren Nachteil sah der Coach in der Körpergröße seines Teams: „Mit Jona und Sönke Prigge haben wir zwei große Spieler. Dann kommt noch Domenic Wahlers und dann lange nichts. So bekommst du schnell mal Standardgegentore.“ Gegen Selsingen waren es gleich drei!

Abnutzungskampf im ersten Durchgang

Ungünstig, dass sich in Sönke Prigge einer aus diesem Trio in der 50. Minute bei einem Zweikampf im Mittelkreis am rechten Knöchel verletzte. „Vielleicht ist es etwas mit den Bändern“, rätselte der Mittelfeldspieler. „Ich hatte es aber schon häufiger, dass es dick wurde und dann nur eine Dehnung war.“ Weniger Hoffnung versprühte sein Trainer: „Das ist bitter mit Sönke. Er hat mir direkt gesagt, dass es geknackt hat. Vielleicht sind das vier bis sechs Wochen, die er ausfällt.“

Bis zu seiner Verletzung hatte Helvesiek bereits mit 0:2 zurückgelegen. Den Auftakt machte Fabian Wodke, der einen von links getretenen Freistoß am zweiten Pfosten im Tor unterbrachte (37.). Kurz darauf verlud Matthias Augustin Keeper Windeler vom Punkt, nachdem Tom Miesner Selsingens Kevin Knubben im Sechszehner zu Fall gebracht hatte (42.). Der Doppelpack fiel in eine Druckphase der Helvesieker, die selbst durch Marvin Bénet und Wahlers die Führung verpassten (29./30.). „Spielerisch war das von beiden Seiten mau. Ein typischer Abnutzungskampf mit viel Mittelfeldgeplänkel“, meinte Meyer zur ersten Hälfte.

+ Längerer Ausfall droht: Sönke Prigge verfolgt die Schlussphase von der Bank aus. © Denkmann

Die zweite setzte dort an, wo die erste aufgehört hatte. Helvesiek vergab, Selsingen traf in Person von Knubben, der eine Vorlage von Tanis Metscher verwertete (61.). Ein Foul an Bénet nutzte Jona Prigge schließlich zum Anschluss (70.). Trotz des erneuten Tores von Knubben per Kopf nach einer Ecke (75.) blieben die Gastgeber dieses Mal dran. Allen voran Jona Prigge, der Felix Wöhl mit einer Flanke bediente (86.) und selbst netzte (90.). Den Ausgleich durch Wahlers verhinderte Selsingens Keeper Patrick Ehlers jedoch in der Nachspielzeit.

„Vom Spielerischen waren wir mindestens ebenbürtig. Mit letzter Konsequenz wäre mehr drin gewesen“, analysierte Meyer und warf kurz darauf den Blick nach vorne: „Wir haben jetzt noch acht Spiele. Nächstes Wochenende haben wir frei. Das heißt, es sind erst mal zwei Trainingswochen, die wir voll nutzen können.“