1. Kreisklasse: Vierkampf im Viereck um den Titel

Von: Matthias Freese

In der Verfolgerrolle: Hans Wahlers (l.) von der SG Westerholz/Hetzwege und auch Eric Staats vom SV RW Scheeßel haben mit ihren Teams noch gute Aufstiegschancen. © Freese

Die 1. Kreisklasse Süd erlebt eine packende Schlussphase. Vier Teams spielen um den Aufstieg in die Kreisliga mit. Wir geben einen Überblick.

Rotenburg – Ralf Milbrandt liegt richtig. „Die 1. Kreisklasse ist spannender als die Kreisliga – zumindest was oben betrifft“, stellt der Coach der SG Westerholz/Hetzwege fest. Obwohl der FC Rüspel/Weertzen als Tabellenführer der Südstaffel momentan noch fünf Punkte vor seinem zweitplatzierten Team liegt, bahnt sich eine spannende Schlussphase an. „Es wird ein Viererduell“, prognostiziert Milbrandt und zählt auch den FC Nordheide und den Rüspel-Bezwinger SV Rot-Weiß Scheeßel zum Kreis der Kandidaten, die den Titel und den Relegationsplatz unter sich ausmachen dürften. Ein Vierkampf im Viereck, denn geometrisch betrachtet bilden die nur wenige Kilometer auseinanderliegenden Orte diese geometrische Form auf der Karte.

Noch vor wenigen Monaten waren die Verantwortlichen der SG Westerholz/Hetzwege nicht unbedingt überzeugt von einer Rückkehr in die Kreisliga, aus die das Team vor einem knappen Jahr gerade erst abgestiegen war. „Weil wir nächstes Jahr einen kleinen Umbruch machen wollen“, wie Milbrandt erklärt. Doch inzwischen hat sich der Coach, der bereits verlängert hat, überzeugen lassen: „Wir haben mit der Mannschaft gesprochen. Sie möchte hoch, wenn wir es sportlich schaffen. Dann ist das auch in Ordnung.“

„Mittlerweile ist der Titel ein greifbares Ziel“

Milbrandt sieht sein Team mit 37 Punkten aus 17 Spielen durchaus in einer guten Position. Zwar liegen die Westerholzer fünf Punkte hinter Rüspel, haben aber eben zwei Spiele weniger absolviert. „Wir sind nach vorne die beste Mannschaft“, verweist der Coach auf die Torausbeute von bisher 54 Treffern. „Und hinten sind wir auch nicht ganz so schlecht.“

Vom 0:2-Dämpfer gegen Scheeßel lassen sich die Rüspeler (42 Punkte/19 Spiele) allerdings nicht abschrecken. Trainer Stefan Lobeck hat auch gerade erst seinen Vertrag verlängert. „Mittlerweile ist der Titel ein greifbares Ziel“, weiß auch Ali Kara, der mit 17 Treffern der beste Torschütze des aktuellen Spitzenreiters ist und an Position drei in der Liga hinter Florian Graf (22/TuS Fintel) und Yannik Wichern (21/FC Nordheide) liegt. Kara war 2021 vom Kontrahenten RW Scheeßel gekommen und traut allen vier Bewerbern den Aufstieg durchaus zu.

Ali Kara liegt mit Rüspel/Weertzen vorne. © Krause

Im Aufwärtstrend befinden sich spätestens mit ihrem Sieg in Rüspel die Rot-Weißen aus Scheeßel, die in diesem Jahr noch kein Punktspiel verloren haben. Ohnehin ist die letzte Niederlage in der Liga schon lange her – Mitte Oktober war das beim FC Nordheide (1:4). Danach gab es in acht Spielen sechs Siege und zwei Unentschieden. „Wir hoffen, dass wir unsere Serie, ungeschlagen zu bleiben, weiter fortsetzen können“, sagt Spielertrainer Eric Staats, der mit seinem Team nun schon beide Duelle gegen seinen Ex-Club Rüspel gewinnen konnte.

Seit inzwischen sechs Partien ist auch der Tabellendritte FC Nordheide (36 Punkte/18 Spiele) ohne Niederlage. Seitdem im Sommer der VfL Sittensen aus dem neuen Verein ausgestiegen war, machte der SV Hamersen unter diesem Namen und unter Coach Florian Ryll allein weiter und stellt mit 21 Gegentoren in 18 Spielen die beste Abwehr.

Nachgefragt bei Ali Kara Ali Kara kennt sich in der 1. Fußball-Kreisklasse Süd bestens aus: Der 25-jährige Stürmer des Spitzenreiters FC Rüspel/Weertzen hat in dieser Liga bereits für den TV Hassendorf und den SV Rot-Weiß Scheeßel gespielt. Wir haben beim 17-fachen Torschützen nachgefragt.

Mal ehrlich, wie wichtig ist dem FC Rüspel/Weertzen der Titel beziehungsweise der Aufstieg in die Kreisliga? Am Anfang der Saison haben wir nicht wirklich damit gerechnet, oben zu stehen. Eine gute Konstanz wollten wir erreichen und damit haben wir uns ja auch belohnt. Mittlerweile ist der Titel ein greifbares Ziel. Und wenn du einmal Blut geleckt hast, dann willst du das auch durchziehen. Außerdem wäre das der Höhepunkt der Vereinsgeschichte!

Zuletzt gab es aber den 0:2-Dämpfer gegen RW Scheeßel. Wirft Sie das zurück? Nein, ganz und gar nicht. Diese Niederlage war zwar sehr ärgerlich, aber wir haben gut gespielt. Wären einige extreme Fehlentscheidungen des Schiedsrichters nicht gewesen – auf beiden Seiten wohlgemerkt –, wäre es ein anderes Spiel geworden. Weniger hitzig auf jeden Fall. Es ist ja nichts verloren, es liegt alles in unserer Hand, den ersten Platz zu erreichen.

Wer ist Ihrer Meinung nach die beste Mannschaft in der 1. Kreisklasse Süd? Beste Mannschaft? Gibt es nicht für mich! Diese Liga ist so komisch wie noch nie! Jeder kann jeden schlagen. Hemslingen holt gegen uns und Westerholz jeweils einen Punkt, Bartelsdorf hat mich auch sehr positiv überrascht im Rückspiel gegen uns. Plötzlich hauen die Walsede auch 6:2 weg. Damit hat überhaupt niemand gerechnet. Everything is possible.

Aber wer wird denn Meister und wer geht in die Relegation um den Kreisliga-Aufstieg? Ob Rüspel, Nordheide, Scheeßel oder Westerholz – jeder hätte es verdient, Erster oder Zweiter zu werden. Alle Top-Vier-Mannschaften haben auch unnötig Punkte liegenlassen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, es wird die Mannschaft oben stehen, die als Team auftritt und auch als Team spielt. maf

Viele direkte Duelle stehen bis zum finalen Spieltag am 3. Juni noch an, so etwa das Derby zwischen Westerholz und Scheeßel am 20. April, das Duell zwischen Nordheide und Rüspel am 23. April, das Spitzenspiel zwischen Rüspel und Westerholz am 7. Mai oder das Verfolgerduell zwischen Scheeßel und Nordheide am 14. Mai sowie das Aufeinandertreffen von Westerholz und Nordheide am 21. Mai – da kann sich also noch jeder aus den Top Vier nach vorne spielen.

Übrigens: Ähnlich spannend läuft es in der Nordstaffel der 1. Kreisklasse ab. Hier sind es drei Teams, die um den Aufstieg spielen: Tabellenführer FC Ostereistedt/Rhade, der TSV Gnarrenburg und der TuS Tarmstedt.