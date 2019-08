Zwillingsteams unter sich

Rehden tritt heute Abend beim TSV Havelse an

Rehden – Dieser Sonntagsausflug könnte sich aber mal so richtig gelohnt haben. Am 4. August hatte sich Heiner Backhaus auf den Weg in die Stadt Garbsen gemacht, um sich das Regionalliga-Duell zwischen dem TSV Havelse und dem SC Weiche Flensburg 08 anzuschauen. Die Erkenntnisse halfen dem Fußball-Trainer schon mal weiter, um am Samstag an der Flensburger Förde mit seinem BSV Rehden den ersten Saisonsieg einzufahren. Heute Abend um 19.30 Uhr wollen die Schwarz-Weißen in Havelse nachlegen.