Zwiebler setzt Wagenfeld mit Viererpack zu: Sudweyhe-Stürmer entscheidet Spiel schon vor der Pause

13 Minuten vor Schluss hatte es Marvin Zwiebler hinter sich. Nach seiner Auswechslung unter dem Jubel der Ersatzbank vom TuS Sudweyhe marschierte der Stürmer schnell unter die Dusche. Vorbei an der „Ostkurve“, wie die Fans des TuS Wagenfeld ihren überdachten Stehplatzbereich am Vereinsheim nennen. Der Beifall von dort hielt sich in Grenzen. Verständlich, denn Zwiebler hatte dieses Bezirksliga-Duell schon vor der Pause mit einem Viererpack für seine Sudweyher entschieden. Am Ende stand’s 6:1 (4:1) für den Tabellendritten.

Wagenfeld – Dessen Trainer Benjamin Jacobeit war hinterher „ganz zufrieden: „Wenn man bedenkt, dass uns heute elf Leute gefehlt haben, sieht man, dass sich unser ausgeglichener Kader bezahlt macht.“

Meinke und Jacobeit führten Einzelgespräch mit Zwiebler

In dem spielte Zwiebler bisher nicht die erste Geige. „Momentan ist es auch mit meinem berufsbegleitenden Studium und dem Training nicht immer einfach“, erklärte der 24-Jährige. Erst am Dienstag war er einer derjenigen, die sich die Trainer Philipp Meinke und Jacobeit für Einzelgespräche zur Seite nahmen. „Er wusste nicht, ob wir zufrieden mit ihm sind und ob er bald mal treffen würde“, verriet Jacobeit und grinste: „Vielleicht sollten wir solche Gedankenaustausche öfter mal ansetzen.“

Dikhtyar sieht fehlendes Selbstvertrauen nach Rückschlägen

Viel reden muss auch sein Kollege Sergiy Dikhtyar – allerdings nicht, weil er mit seinem Team komplett unzufrieden wäre. Mentale Aufbauarbeit steht im Vordergrund. „Wir fangen immer ganz gut an, jeder kämpft und beißt, aber nach Rückschlägen ist dann kein Selbstvertrauen mehr da“, bedauerte Wagenfelds Coach.

Spieler des Spiels: Marvin Zwieber Schnell auf dem Weg in die Box, abgezockt und kraftvoll im Abschluss: Sudweyhes Stürmer sorgte mit vier Treffern, darunter ein Hattrick in 15 Minuten, früh für Klarheit.

Tatsächlich zeigten die Gastgeber im Vergleich zu ihrer vorherigen 1:8-Klatsche beim FC Sulingen ein anderes Gesicht, gingen früher drauf, führten gute Zweikämpfe und ernteten Szenenapplaus von ihrer Bank. Doch mit der ersten Sudweyher Szene war es passiert: Maximilian Wirth brach hinter die Kette durch, bediente Zwiebler – und der schloss oben links ab (6.). „Da fehlt bei uns die Geschwindigkeit“, monierte Dikhtyar. Zwei Minuten später schlug Zwiebler mit dem 2:0 zu – bedient von Florian Maeße. Danach bekam das Schlusslicht etwas mehr Ordnung rein – und hätte fast verkürzt. Doch Chris Brüggemann brachte den Ball aus drei Metern nach einer Flanke von Alec Kuhlmann nicht am stark reagierenden Torwart Lukas Wickbrand vorbei (16.). So stand es wenig später 0:3 – erneut durch Zwiebler, der nach Steckpass von Jonas Lüdeke und dem Weiterleiten von Wirth cool per Flachschuss zu seinem lupenreinen Hattrick abschloss (21.). „Davon hatte ich bisher nicht so viele“, wunderte sich der Vollstrecker selbst. Jacobeit führte das auch aufs Reaktionsvermögen seiner Männer im Mittelfeld zurück: „Wir hatten viele schöne, schnelle Bälle in die Tiefe.“ Einer der Abnehmer war Walid Garaf, gegen den Keeper Yannis Ah Loy das 0:4 verhinderte (23.). Und plötzlich jubelte die „Ostkurve“: Eine Rechtsflanke von Rune Scheland köpfte Chris Brüggemann ins kurze Eck zum 1:3 (33.). „Das macht er überragend“, lobte Jacobeit, wenngleich er den Gegentreffer „ärgerlich“ fand: „Da haben wir ihn einmal aus den Augen gelassen und verteidigen rückwärts nicht gut.“ Dikhtyar nannte die Szene „einen der wenigen Lichtblicke“.

„Chancenverwertung nicht schlecht“, sagte Zwiebler

Denn dieser Abstand hielt nur 60 Sekunden, weil Zwiebler noch nicht satt war und eine Rechtshereingabe von Wirth zum 4:1 im Nachsetzen gegen Ah Loy reinstocherte (34.). Nach der Pause hatte Wagenfelds 18-jähriger Schlussmann erst einmal Ruhe. In Minute 60 rettete er aber stark bei einem Freistoß von Jonas Grund. Kurz darauf musste er wieder hinter sich greifen, als Wirth ihn zum 5:1 überlupfte (65.). Zwiebler zielte anschließend nach Ablage von Wirth ausnahmsweise mal drüber (68.) – sein einziger Fehlschuss. „Ja, meine Chancenverwertung war nicht schlecht“, fand auch der Viererpacker.

Unglücklich getroffen hatte hingegen Josse Hartmann Walid Garaf, der den Offensivmann auf glitschigem Geläuf im Strafraum am Knöchel erwischte. Garaf musste mit einer Bänderverletzung runter, Wirth versenkte den fälligen Elfmeter unten links zum Endstand (75.). „Insgesamt war es auch in der Höhe ein verdienter Sieg für uns“, urteilte Jacobeit.