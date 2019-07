Zurück zur zweiten Familie

START IN DIE SAISON Nach einer Pause greift Daniel Horeis beim TV Stuhr wieder an

+ Fühlt sich wieder bereit für die Bezirksliga: Daniel Horeis vom TV Stuhr. Foto: J. Diekmann

Stuhr - Von Julian Diekmann. Es gibt nicht viele Gründe für Daniel Horeis, um auf Fußball zu verzichten. Dafür liebt der 30-Jährige den Sport zu sehr: „Doch als vor 18 Monaten mein Sohn Mats geboren wurde, wollte ich voll und ganz für ihn da sein, ihn von Anfang an aufwachsen sehen.“ Also entschloss sich der Offensivmann des Bezirksligisten TV Stuhr, die Spielzeit 2017/18 auszusetzen – dem Sohn zuliebe. So verpasste er nicht nur den Bezirksliga-Titel des TVS, sondern auch das anschließende Abenteuer in der Landesliga, da er sich nach einem Jahr Babypause nicht gleich den Sprung zurück in die erste Mannschaft zugetraut hatte. So spielte er die Serie 2018/19 fürs zweite Team des TV Stuhr in der 1. Kreisklasse. „Als mein Sohn aus dem Gröbsten heraus war, habe ich gemerkt, dass ich wieder Bock auf Fußball hatte. Deswegen habe ich in der Zweiten wieder angefangen“, erklärt der junge Vater seinen Schritt. Der Meisterschaft und der Landesliga „trauere ich aber nicht hinterher“, versichert der gelernte Metallbauer, der mittlerweile in der Telekommunikationsbranche tätig ist.