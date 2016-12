Zurück in der Spur – 32:25

HSG Barnstorf/Diepholz bringt Cloppenburg erste Heimniederlage

+ © Westermann Laurynas Palevicius (links) traf für die HSG Barnstorf/Diepholz in Cloppenburg achtmal ins Schwarze. Damit leistete der Litauer einen Beitrag zur Wiedergutmachung nach zuletzt zwei Niederlagen. © Westermann

Cloppenburg - Das tat den Handballern der HSG Barnstorf/Diepholz richtig gut! Eine Woche nach ihrer vierten Saisonniederlage daheim gegen den ATSV Habenhausen spielte der Oberligist am Samstagabend in der rappelvollen Halle des TV Cloppenburg groß auf und brachte dem Tabellendritten vor 600 Fans im Derby dessen erste Heim-Schlappe bei, die zudem noch ziemlich heftig ausfiel. „Kompliment an die gesamte Mannschaft“, meinte ein stolzer HSG-Trainer Dag Rieken nach dem 32:25 (19:12)-Triumph.

Besonders gefiel ihm, dass sein Team endlich mal wieder über 60 Minuten konstant agierte: „Stark angefangen haben wir fast immer – auch in den Spielen, die wir verloren haben. Aber diesmal haben wir auch in der zweiten Halbzeit die Konzentration hochgehalten.“

So blieb Cloppenburgs 1:0 die einzige Führung, danach setzten sich die Gäste über 3:2 (5.), 8:3 (11.) und 11:5 (15.) ab. Dass dem TVC zwischen der 7. und 20. Minute nur drei Tore gelangen, lag einerseits am laut Rieken „erstklassigen“ HSG-Keeper Donatas Biras mit seinen insgesamt 17 Paraden (darunter vier Gegenstöße), andererseits an der gut arbeitenden Deckung mit einem wieder genesenen, gallig zupackenden Martin Golenia, dessen Knieverletzung sich „nur“ als Prellung der Außenbänder entpuppt hatte. Der Abwehrchef entnervte Ole Harms, den Rieken als „einen der besten Kreisläufer der Liga“ bezeichnet. Zudem hatte Mittelmann Jannis Koellner gegen Kevin Heemann als Spitze der Barnstorfer 3:2:1-Deckung einen schweren Stand.

Auch der Angriff gefiel Rieken – mit zwölf Toren über außen und „sehr abgeklärt und konsequent herausgespielten Abschlüssen“, lobte Rieken. Laurynas Palevicius langte achtmal zu, Kamil Chylinski neunfach.

Zur Halbzeit musste Rieken den angeschlagenen Bastian Carsten-Frerichs aus dem Spiel nehmen. Für ihn rückte Raul-Lucian Ferent auf die Linksaußenposition, und die HSG ließ sich nicht mehr vom Kurs abbringen: Über 20:12 (31.), 24:13 (40.) und 26:15 (45.) marschierten die Barnstorfer weiter. Die Partie war quasi entschieden, „und wohl auch deshalb haben wir dann angefangen, rumzudaddeln“, monierte der HSG-Coach. Cloppenburgs Trainer Adrian Hoppe, der HSG noch als Spieler und Trainer bekannt, ordnete zudem eine doppelte Manndeckung an. Doch trotz dieser Sonderbewachung gegen Chylinski und Arunas Srederis sowie der Roten Karte gegen Golenia (dritte Zeitstrafe) behielt der Tabellenvierte den Faden.

„Nach zuletzt zwei Niederlagen war der Sieg ungeheuer wichtig für uns“, unterstrich Rieken, der den Blick nach ganz oben nicht verloren hat – trotz der immerhin schon neun Minuspunkte. „Die Niederlagen gegen Bremervörde und Fredenbeck schmerzen zwar immer noch, aber in diesem Jahr gibt es keine echte Überflieger-Mannschaft“, stellt der B-Lizenz-Inhaber klar. Es könnte also spannend bleiben an der Spitze. - ck