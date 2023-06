Verbandsliga: Löwen verlieren zum Saison-Kehraus in Wilhelmshaven

Von: Julian Diekmann

Patryk Abram konnte die Niederlage trotz einer starken Leistung und neun Treffern nicht verhindern. © -

Die Verbandsliga-Handballer der HSG Hunte-Aue Löwen haben die Saison mit einer Niederlage abgeschlossen. Am letzten Spieltag unterlag die Mannschaft von Trainer Marko Pernar im Spitzenspiel beim Zweiten Wilhelmshavener HV II deutlich mit 28:37 (11:18). Damit schließen die Löwen die Tabelle als Vierter ab.

Wilhelmshaven – Bester Werfer auf Seiten der Löwen war Patryk Abram mit neun Treffern. Mannschaftskollege Kevin Lutz kam auf acht Tore. „Sowohl Patryk als auch Keven haben ein richtig gutes Spiel gezeigt. Leider konnten die beiden die Niederlage auch nicht verhindern“, erklärte Pernar nach der Partie: „Wir haben das Spiel aufgrund einer schlechten Phase in der ersten Halbzeit verloren. Wir haben es in der zweiten Halbzeit leider nicht mehr geschafft, den Rückstand wettzumachen. Daher geht die Niederlage am Ende auch in Ordnung.“

Doch gerade in der Anfangsphase ärgerten die Löwen den Favoriten. „Die ersten 20 Minuten waren richtig gut von uns“, betonte Pernar. Zwar gingen die Gastgeber schnell mit 2:0 (3.) in Führung, doch die Gäste ließen sich nicht abschütteln. Ganz im Gegenteil. Erst traf Lutz zum 3:2 (6.), kurz darauf sorgte Abram für die 5:4-Führung (11.). Danach ging es hin und her. Die Löwen blieben bis zum 9:10 (19.) durch Nikola Stankovic auf Tuchfühlung. Und als Wilhelmshavens Rico Toben unmittelbar danach eine Zweiminutenstrafe bekam, „haben wir es leider nicht geschafft, die Überlegenheit auszuspielen und in Tore umzumünzen“, ärgerte sich der Löwen-Coach.

Stattdessen drehten die Hausherren auf und zogen innerhalb von fünf Minuten auf 16:9 davon. „Diese schlechte Phase von uns hat uns am Ende den Sieg gekostet“, urteilte Pernar, dessen Team mit einem 11:18-Rückstand den Gang in die Halbzeitpause antreten musste.

Die Löwen schafften es aber auch im zweiten Durchgang nicht, die Unsicherheit abzulegen. „Besonders in der Abwehr waren wir viel zu zaghaft, haben nicht richtig zugepackt. Außerdem fehlte die Bewegung“, monierte der Löwen-Trainer. Kurze Hoffnung kam noch mal in der 43. Minute auf, als Abram per Siebenmeter auf 19:25 verkürzte. Jedoch schalteten die Gastgeber kurz darauf wieder hoch und gingen fast uneinholbar 28:19 in Führung. „Zum Schluss hat uns dann einfach die Kraft gefehlt“, fasste Pernar die letzte Ligapartie der Saison zusammen: „Dennoch können wir auf Platz vier sehr stolz sein. Ich bin mit dem Verlauf der Serie auf jeden Fall zufrieden.“

Stenogramm: Wilhelmshavener HV II - HSG Hunte-Aue Löwen 37:28 (18:11) - Löwen: Kowalski (1. Halbzeit), Biras (2. Halbzeit) - Srederis (5), Beljic (1), Wilkens, Pishchukhin, Lengauer, Damm (2), Stankovic (3), Lutz (8), Abram (9/2), Stojisavljevic.