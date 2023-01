Zugleich komfortabel und knifflig: Bassumer Bundesliga-Schützen greifen nach Finalticket

Von: Daniel Wiechert

Über Kriftel nach Neu-Ulm – das ist das Ziel der Bassumer Sportschützen um Denis Rother. © Krüger

Vor dem Showdown scheuten die Sportschützen des SV Bassum von 1848 das Risiko. Sein Team sei „schonmal nach Fahrdorf gefahren und im Stau gestrandet“, erinnert sich 1848er-Trainer Michael Meinhard. Auf die letzte Sekunde sei man angekommen, die Möglichkeit auf eine professionelle Vorbereitung war passé. Das soll nun nicht passieren. Zu viel steht auf dem Spiel.

Bassum/Kriftel – Also ging es bereits am Freitagnachmittag mit dem Bus ins mehr als 450 Kilometer entfernte Kriftel. Dort, zwischen Frankfurt und Mainz, stehen an diesem Wochenende für die Bassumer die letzten beiden Duelle an, ehe sie wissen, ob sie die Qualifikation für das Bundesliga-Finale der Luftpistolenschützen erreicht haben. Die Bassumer reisen mit mehr Personal an, als wohl zum Einsatz kommen wird. „Es braucht ja nur mal einer umzuknicken“, sagt Meinhard. Sicher ist sicher.

„Vorsprung nicht so komfortabel, dass man sich zurücklehnen könnte“

Die Ausgangslage für sein Team schaut angenehm aus. Mit 14:4 Mannschaftspunkten stehen die 1848er auf dem zweiten Tabellenplatz, die ersten vier Teams sind beim Endturnier dabei: „Wir haben einen Vorsprung, aber der ist nicht so komfortabel, dass man sich zurücklehnen könnte.“

Es geht gegen das Team um Rio-Olympiasieger Christian Reitz

Tatsächlich ist es tückisch. Bassum muss am Samstag um 18.00 Uhr gegen den Gastgeber SV Kriftel ran. Das Team um den Rio-Olympiasieger Christian Reitz ist seit einem Jahrzehnt das Nonplusultra in der Luftpistolenszene, dominiert mit 18:0 Punkte auch in dieser Saison die Nordstaffel. „Sie sind super-stabil“, weiß Meinhard: „Aber als Ausrichter werden sie auch einen gewissen Druck verspüren.“ Am Sonntag um 10.00 Uhr steht dann das Duell mit dem SV GK Hannover für Bassum an. „Vom Papier her haben wir am Wochenende sicherlich das schwierigste Restprogramm“, sagt Bassums Teambetreuer Thomas Bremer. Die Mannschaft aus der niedersächsischen Landeshauptstadt war 2021/2022 das drittbeste Team Deutschlands und möchte abermals zum Endturnier reisen.

Wie auch die 1848er. „Die Chance auf das Bundesliga-Finale ist für uns auf jeden Fall gegeben“, betont Meinhard: „Die Gegner sind ja auch noch da. Und dass jetzt für alle anderen alles reibungslos läuft und nur für uns nicht – das ist jetzt auch nicht gerade wahrscheinlich.“ Für die Nerven wäre es gut, „wenn wir einen der beiden Wettkämpfe am Wochenende gewinnen würden, das würde es absichern“.

„Das macht uns so stolz auf die Mannschaft“

Während Meinhard die Duelle via Livestream und Liveticker verfolgen möchte, begleiten die Verantwortlichen Jens Voß und Thomas Bremer die Bassumer Mannschaft vor Ort. „Ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal Tabellenplatz zwei belegt haben. Es läuft einfach rund“, sagte Voß im Dezember nach zwei Siegen, die sein Team in diese gute Position versetzt hatten, auf der Homepage des Deutschen Schützenbundes: „Das macht uns so stolz auf die Mannschaft, die sich jedes Wochenende richtig reinhängt.“

Dann glaube ich schon, dass es funktionieren wird“

Das fordert Meinhard auch für die anstehenden Duelle im Main-Taunus-Kreis: „Wenn man sein Möglichstes abruft und für sich sagen kann, dass man nicht geschlurt, sondern alles gegeben hat, kann man im Fall der Fälle auch Niederlagen akzeptieren. Meine persönliche Erwartungshaltung ist, dass sie so fokussiert wie im überwiegenden Teil der Saison an die Sache rangehen. Dann glaube ich schon, dass es funktionieren wird.“

Einer, der bislang immer für die 1848er abgeliefert hat, ist Erik Eknes. Der 20-jährige Norweger landet am Samstag um 8.00 Uhr am Frankfurter Flughafen, ehe er sich aufmacht zur Schwarzbachhalle in Kriftel. Auch wenn sich die Bassumer Verantwortlichen bezüglich ihrer Aufstellung noch nicht in die Karten schauen lassen wollten, dürften Thomas Hoppe, Denis Rother, Sascha Sandmann und Valerij Samojlenko ebenfalls an den Stand treten.