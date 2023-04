Zu früh gefreut: TuS Sulingen gleicht in Unterzahl aus – und kassiert prompt das 1:2

+ © Krüger Trainer und Torschütze: Für den Geschmack von Iman Bi Ria (links) hielten sich Hasan Dalkiran und seine Sulinger zu lange mit Jubeln auf. © Krüger

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Felix Schlickmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der abstiegsbedrohte Fußball-Landesligist TuS Sulingen war bei der letztlichen 1:2 (0:0)-Niederlage bereits auf dem Weg zu punkten. Und das in Unterzahl beim 1. FC Wunstorf. Doch unmittelbar nach dem Ausgleich kassierte das Team von Iman Bi Ria das 1:2. Was der Trainer zum unglücklichen Spielverlauf und zum Platzverweis von Marven Rupp sagt.

Wunstorf – Bei einem Punkt kam Iman Bi Ria nicht um Kritik herum. „Wir waren nicht wirklich wach in dem Moment, wir haben uns zu viel gefreut.“ Seine Landesliga-Fußballer vom TuS Sulingen hatten beim 1. FC Wunstorf gerade den Ausgleich erzielt – in Unterzahl, wohlgemerkt. Doch prompt fingen sie sich das entscheidende Gegentor. Ein 1:2 (0:0) der unnötigeren Sorte.

Fußball-Landesliga: 1. FC Wunstorf - TuS Sulingen 2:1 (0:0) Sulingen: E. Schröder - Dalkiran, Rupp, Greifenberg, Fehse, Miklis (80. Dieckmann), Schmidt (65. Djomatou), Uschpol, Ngama Ngama, Rabens, Klare. Tore: 1:0 (54.) Shabani, 1:1 (77.) Dalkiran, 2:1 (78.) Shabani. Gelb-Rote Karte: Rupp (68.) wegen Ballwegschlagens Schiedsrichter: Tim Otto (TSV Lahausen).

„Wunstorf ist schon der verdiente Sieger“, gab sich Bi Ria dennoch als fairer Verlierer und erklärte: „Es sind die Kleinigkeiten, die bei uns fehlen. Wir hätten auch etwas holen können.“

Zunächst ging der Sulinger Matchplan voll auf, die Spieler hielten sich an die taktischen Vorgaben und hinten die Null. Eine unglückliche Situation führte dann zum Rückstand: Die Gäste spielten auf Abseits, stellten das Spielen dadurch kurzzeitig ein, und eine Flanke verwertete Alban Shabani per Kopf zum Wunstorfer 1:0 (54.).

Marven Rupp sieht Gelb-Rot

Als Hallo-Wach-Effekt, den Bi Ria sich bereits zuvor gewünscht hatte, diente aber erst die Gelb-Rote Karte gegen TuS-Co-Kapitän Marven Rupp (68.) – die der Trainer allerdings nicht so ganz „nachvollziehen“ konnte. Die erste Verwarnung sei bereits „dunkelgelb“ gewesen, gestand Bi Ria, Rupp war mit gestrecktem Bein in einen Zweikampf gegangen. Dafür habe dem Coach beim zweiten Vergehen „das Fingerspitzengefühl“ bei Referee Tim Otto (TSV Lahausen) gefehlt. „Marven schiebt den Ball fünf Meter nach hinten zum Mitspieler, und das wertet der Schiedsrichter als Ballwegschlagen“, schüttelte Bi Ria den Kopf: „Total unnötig.“

Hasan Dalkiran trifft aus der Drehung

Sei’s drum, die Sulestädter reagierten trotzig, und Hasan Dalkiran schlich sich mit nach vorne. Der Abwehrspieler kam an der Ecke des Fünfmeterraums in Folge eines Einwurfs an den Ball, nach einer Drehung schoss er per Vollspann flach ein (77.). „Und dann haben wir zu übermütig reagiert“, seufzte Bi Ria: „Das darf nicht passieren.“ Wunstorf brach – wie das eine oder andere Mal zuvor – über die rechte Seite durch, Dalkirans Klärungsversuch half nicht viel, der Ball landete bei Shabani, und der Goalgetter ließ sich nicht bitten – 2:1 (78.).

Fehlende Durchschlagskraft

Die Gäste warfen noch einmal alles nach vorne, der Ausgleich war ihnen aber nicht mehr vergönnt. „Wir hatten nicht die richtige Durchschlagskraft“, wusste Bi Ria: „Das hat man ja auch an unserem Torschützen gesehen, Haso ist Innenverteidiger.“

Bi Ria: „Wir kommen da raus, da bin ich mir sicher“

Für den Trainer sind „alle Spiele entscheidend, nicht nur die gegen direkte Konkurrenten. Das sind so Spiele, da musst du einen Punkt mitnehmen, sonst ändert sich nichts in der Tabelle.“ Der 38-Jährige ist allerdings weiterhin davon überzeugt, den Klassenerhalt zu schaffen. „Ich bin immer noch positiv gestimmt, weil ich weiß, was die Jungs können“, betonte er: „Das haben wir auch jetzt wieder gezeigt, bei einem Gegner, der nach ganz oben gehört. Es geht weiter, es muss weitergehen, und es ist alles drin. Wir kommen da raus, da bin ich mir sicher.“