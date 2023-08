XXL-Umbruch beim TuS Sulingen: Auf diese Talente setzt der Bezirksligist nach dem freiwilligen Abstieg

Von: Fabian Terwey

Die Neuen beim TuS Sulingen: Trainer Timo Knelangen (von links) mit Berke Bora, Luca Özdemir, Salfan Ali und Co-Trainer Sascha Feldt. © Wörmann

Der Großteil der Bezirkspokal-Legenden ist weg. Nach dem freiwilligen Abstieg in die Fußball-Bezirksliga stellt sich der TuS Sulingen jetzt komplett neu auf. Die eigenen Talente erhalten eine Chance. Wie der neue Chefcoach Timo Knelangen den Umbruch managen will und was er als Saisonziel ausgibt.

Sulingen – Beim 2:3 gegen den SC Weyhe zierte sie erstmals seinen Rücken: die Nummer 10. Youngster Fyn Hollmeyer trug sie zum Testspielauftakt mit dem TuS Sulingen. „Das war ein großes Thema bei uns“, lacht Timo Knelangen. Der neue Chefcoach des Fußball-Bezirksligisten hatte dem Himmelsstürmer der Vorsaison die begehrte Rückennummer vor dem Vorbereitungsturnier um den „ALTS“-Cup eigens zugeteilt. Die Ehre, die dem Talent – vormals mit der 22 unterwegs – in seiner ersten Seniorensaison damit zuteil wird, steht symbolisch für den neuen Weg des Clubs, der jetzt vermehrt auf seinen Nachwuchs setzt.

Knelangen spricht von einem alternativlosen Weg

„In Sulingen für Sulingen“, hatte der designierte Spartenleiter Christian Bei der Kellen die Ausrichtung genannt, als er nach der sportlichen Landesliga-Rettung in letzter Minute den freiwilligen Gang in die Bezirksliga verkündete. „Es war der einzige Weg, es nachhaltig aufzubauen“, kommentiert Knelangen jetzt: „Immer nur Leute mit Geld aus Bremen zu holen, wäre falsch.“

So übernehmen nach der Abwanderungswelle etlicher Leistungsträger aus der Bezirkspokalsiegermannschaft jetzt andere die Führungsrollen – so wie der Ur-Sulinger Julian Miklis, den Knelangen zum Nachfolger des abgewanderten Kapitäns Lennart Greifenberg ernannte. „Julian ist kein Lautsprecher, geht aber in der Kabine und im Training mit Einstellung voran“, sagt Knelangen, der nach dem Abgang von Iman Bi Ria vom Co- zum Cheftrainer aufgestiegen ist: „Und er identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem neuen Weg.“

Aus der A-Jugend zu den Senioren: Mathis Meyer (von links), Beytullah Sengönül, Julian Rempe, Jarno Kastens und Mika Droste kommen hoch aus der JSG Sulingen. © Wörmann

Als stellvertretenden Kapitän löst der trainingsfleißige Knipser Janik Dieckmann den häufig beruflich eingespannten Marven Rupp ab. „Eine schwierige Entscheidung, Marven wird dennoch ein wichtiger Spieler für uns sein“, sagt Knelangen.

Das gilt auch für denjenigen, der für Ex-Keeper Eric Schröder zwischen die Pfosten rückt. Knelangen spricht von einem „offenen Rennen“ zwischen Marcel Meyer und Ole Sänger. Beide hatten in der Vorbereitung Einsatzzeit bekommen. Selbiges erhofft sich der 41-jährige Disponent aus Pennigsehl auch für William Ngama Ngama: „Er hatte Meniskusprobleme, wird in zwei, drei Wochen wieder einsatzfähig sein. Mit seiner Statur ist er eine Wucht. Ein richtig guter Innenverteidiger.“ Den Kreis der Führungskräfte komplettiert Marco Brockmann als neuer spielender Co-Trainer.

Knelangen erhofft sich „nächsten Schritt“ von Hollmeyer

Dahinter reihen sich bereits die Talente ein, die in der Vorsaison Duftmarken bei den Senioren gesetzt hatten – so wie Hollmeyer. „Fyn war Ergänzungsspieler, der entscheidende Tore gemacht oder vorbereitet hat“, sagt der frühere B-Jugendcoach Knelangen: „Ich wünsche mir, dass er das jetzt über 90 Minuten zeigt und den nächsten Schritt macht.“

Gleiches gilt für Marlon Michael, der bei den Senioren bereits als Verteidiger überzeugte. Wie er geht auch Außenbahnspieler Beytullah Sengönül ins erste Herrenjahr. Eigengewächse wie Abwehrmann Jarno Kastens, Außenverteidiger Mika Droste oder Mittelfeldakteur Mathis Meyer, die Knelangen-Assistent Sascha Feldt in der Bezirksliga-U19 der JSG Sulingen trainierte, sind in ihrem zweiten A-Jugendjahr schon „komplett für die Senioren vorgesehen“.

Luca Özdemir und Berke Bora kommen vom SV Sila Spor Nienburg

Hinzu kommen weitere Youngster mit den zurückgekehrten Außenbahnspielern Salfan Ali (18, TuS Sudweyhe) und Luca Özdemir (19, SV Sila Spor Nienburg) sowie dem großgewachsenen Innenverteidiger Berke Bora (18, SV Sila Spor Nienburg) und Offensivmann Ali Ali (22), der schon in der Vorsaison mittrainierte, „nach seiner Flucht aus dem Irak jetzt aber auch spielberechtigt“ ist, wie Knelangen erklärt.

Mit diesem Team, das „immer aktiv und nach vorne angreifen“ soll, ist der Coach auf eine „ruhige Saison im Mittelfeld“ aus: „Oberstes Ziel: eine Einheit formen und uns dabei weiterentwickeln – auch ich als Trainer.“

Marius Niemeier kehrt zurück Als „Bereicherung“ bezeichnet Sulingen-Coach Timo Knelangen Marius Niemeier. Der Linksverteidiger könne nach seinem Kreuzbandriss, den er Ende August im Training erlitt, voraussichtlich „in der Hinrunde“ wieder spielen: „Aber erstmal muss er 100 Prozent stabil sein.“