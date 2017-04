Wow, wow, wow – 3:0!

Aus Ramlingen berichtet Arne Flügge

Ramlingen - Grandios, unfassbar gut, nahe der Perfektion – die Reihe der Superlative ließe sich beliebig fortsetzen. Denn jedes für sich beschreibt zu Recht die Leistung von Fußball-Landesligist TuS Sulingen gestern im Spitzenspiel beim SV Ramlingen-Ehlershausen. Nach einem begeisternden Auftritt schoss der Spitzenreiter den Tabellenzeiten auch in der Höhe verdient mit 3:0 (3:0) aus dem eigenen Waldstadion und untermauerte damit eindrucksvoll seine Meisterambitionen.

„Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Auftritt der Jungs heute“, sagte TuS-Trainer Maarten Schops: „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir dem Gegner keine Chance gelassen.“ Sein Kollege Kurt Becker war völlig konsterniert: „Kompliment an Sulingen. Sie waren uns in allen Belangen überlegen. Die Niederlage ist richtig bitter. Das war ein Klassenunterschied.“ Getrübt wurde der TuS-Triumph von der schweren Verletzung von Stürmer Mehmet Koc nach einem groben Foul in der 59. Minute (siehe Extratext). „Und daher“, seufzte Schops, „kann ich mich nicht richtig freuen. Ich bin sehr traurig.“

Wie ein Wirbelsturm fegten die Sulinger von Beginn an über das kleine Waldstadion in Ramlingen. Die Gäste legten ein unglaubliches Tempo vor, pressten diesmal etwas tiefer ab der Mittellinie, um vorn Räume für die tödlichen Pässe zu haben. Mit einem sehr aggressiven, aber fairen Zweikampfverhalten eroberte sich die Defensive immer wieder sofort die Bälle, und das Team marschierte dann über blitzschnelles Umschaltspiel überfallartig mit gezielten Pässen und schnellem Kombinationsspiel vors Tor.

„Wir waren überhaupt nicht präsent“, knurrte Becker. Schops indes vermutete, dass Ramlingen die von ihm ausgegebene Taktik nicht so erwartet habe und deswegen völlig überfordert war: „Ich denke, sie haben das unterschätzt.“ So hatten die Sulinger auch gleich dicke Chancen. Zunächst verzog Chris Brüggemann nach nur 29 Sekunden knapp, ehe Atsushi Waki elf Meter vor dem Tor blank stand, der Ball ihm aber über den Fuß rutschte. „Wacht endlich auf“, keifte Becker. Doch es half nicht. Und in der elften Minute dann auch das verdiente 1:0 für die Gäste: Brüggemann eroberte den Ball, spielte rechts raus zu Rajann Leymann, der mit einem tollen Pass Waki auf die Reise schickte. Diesmal blieb der Japaner vorm Tor cooler und jagte die Kugel aus halbrechter Position ins lange Eck.

Sulingen setzte nach, ließ nicht locker. Zwei Minuten später die Chance für Koc, freistehend aufs Tor zu laufen, doch Ramlingens Franklin Nnane trat dem Stürmer als letzter Mann beim Zweikampf in den Unterleib – Notbremse, klare Sache: Rote Karte. Das spielte dem Schops-Team natürlich in die Karten. Ramlingen musste sich neu finden, obwohl sie sich vorher noch nicht gefunden hatten. So hatte Pierre Neuse in der 22. Minute freihe Bahn und vollstreckte mit einem strammen Flachschuss ins linke untere Eck, wobei der Ball noch an den Innenpfosten geklatscht war. Vier Minuten später verpasste Christian Hegerfeld das 3:0 knapp, ehe der Linksfuß kurz vor der Pause eine maßgenaue Flanke auf den Kopf von Waki setzte – 3:0 (43.). „Ich bin einfach nur glücklich, in so einem Spiel zwei so wichtige Tore erzielt zu haben“, strahlte der Angreifer.

„Wir hätten zur Pause gut und gerne 5:0 führen können, wenn nicht gar müssen“, meinte Schops: „Wir hatten eine tolle Arbeit gegen den Ball, super Balleroberungen, haben richtig gute Bälle nach vorn gespielt und Tempo gemacht.“ Und Becker gab zu: „Zur Pause war die Messe gelesen. Irgendwie haben meine Spieler den Stift im Hintern, wenn es gegen Sulingen geht.“

Ramlingen war nach dem Wechsel auf Schadensbegrenzung bedacht. Die Sulinger gingen auch nicht mehr das hohe Tempo, zogen sich etwas weiter zurück, ohne die taktische Disziplin aufzugeben oder im Abwehrverhalten nachlässig zu werden. „Wir haben weiterhin nichts zugelassen, weiter gut gegen den Ball gearbeitet. Vielleicht waren wir nicht mehr so aktiv in der Balleroberung und haben unsere Räume nicht mehr so genutzt“, so Schops. Wobei die Gäste aber nie ihre Dominanz oder Souveränität verloren. Erst spät kam Ramlingen zu seiner ersten und einzigen Chance. Doch ein Kopfball von Aykutalp Beser war für TuS-Torwart Tim Becker leichte Beute (70.).

Danach legte der Spitzenreiter noch mal einen Zahn zu. Und Ramlingen hatte Glück, am Ende nicht noch zerlegt zu werden: Mit einer Doppelchance scheiterten Waki und Hegerfeld an Keeper Marcel Maluck (79.). Neuse fand per Freistoß ebenfalls im Torhüter seinen Meister (85.).